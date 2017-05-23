Ece Mumay'dan ilk single "Belki bir gün"

İSTANBUL,() Youtube’da dört yıl önce açtığı kanalında birbirinden değerli sanatçıların bestelerini yorumlayarak kısa sürede milyonların beğenisini kazanan, genç ve yetenekli müzisyen, Youtuber Ece Mumay'ın söz ve müziği kendisine ait single’ı "Belki Bir Gün", Pasaj Müzik etiketiyle dijital müzik platformlarında yayınlanmaya başlandı.

18 yaşını doldurduktan sonra Pasaj Müzik’le anlaşan Ece Mumay, ilk albümünün hazırlıklarını tamamladı. Sonbaharda yayınlanacak ilk albümdeki 10 parçanın 8’ine söz ve müziğiyle imza atan Mumay, ne kadar yetenekli olduğunu gözler önüne serdi. Söz ve müziği Ece Mumay'a, düzenlemesi Caner Karamukluoğlu'na ait olan "Belki Bir Gün"ün Kalamış'ta çekilen video klibinin yönetmen koltuğunda İdil Dizdar ve Sait Dağdeviren yer aldı.

ORGANİK ALBÜM

Ece Mumay, "Bir kalıba sokmadan, içimden geldiği gibi albüm oldu. Tamamıyla organik bir albüm benim için. Benim dinlediğim her tarz müzik albümde yer aldı" diyerek ilk albümü hakkında ipuçları verdi.

Profesyonel müzik yaşamına atılmayla birlikte eğitiminin aksamayacağını ve önceliği her zaman eğitimine vereceğini söyleyen Ece Mumay, “Yaptığım işe ve beni dinleyerek destekleyenlere her zaman saygı duydum. Müziğe başladığım 8 yaşından beri sürekli üzerine bir şeyler koyarak ilerlemeye çalıştım. Gelen tepkilerinden de doğru yolda olduğumu anladım” dedi.

Çalışmalarına ailesinin büyük destek verdiğini anlatan Ece Mumay, “Şimdi müzik yaşantımda yeni bir yola giriyorum. Profesyonel müzik yaşamım başlıyor. Sizlerin desteklediği keyifli gidişatı bozmadan yeni, büyük bir adım atıyorum. Kendi bestelerimle karşınızda olacağım. Pasaj Müzik’le anlaştım. Şirket patronu ve yetkililerinin büyük desteğiyle çalışmalarım aralıksız sürüyor. Yaklaşık 8 aydır stüdyodayım. Gece gündüz çalışıyoruz. Konservatuvar derslerimi ihmal etmeden tabiİ… Artık bana ilgi gösterenlerin desteğine daha çok ihtiyacım olacak" ”

MÜZİĞE 8 YAŞINDA GİTAR ÇALARAK BAŞLADI

Ece Mumay, 1998 yılında İstanbul’da doğdu. Müziğe 8 yaşında gitar çalarak başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı lise bölümünde 3 yıllık klasik kemençe eğitiminden sonra 4. sınıfta İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı gitar bölümüne geçti. Geçen yıl buradan mezun oldu. Bu yıl İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Gitar Bölümü sınavlarını kazanarak üniversiteye başladı.

Ece Mumay’ın Youtube’da elde ettiği başarı televizyon ve müzik piyasasının ilgisini çekti. İlk olarak üç yıl önce TRT’de boy gösterdi. Çeşitli müzik kanalları Ece Mumay’ın cover'larını dönmeye başladı. Kısa sürede kanalı 30 milyona yakın görüntülemeye ve 160 bin aboneye ulaştı. Geçen yıl müzik alanında Youtube’un Türkiye’de en çok tıklanan üç isminden biri oldu. Instagram ve Twitter hesaplarıyla sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ece Mumay, burada da binlerce kişi tarafından takip ediliyor.

“Yağmur sesli kız” diye tanımlanan Ece Mumay, iyi derecede İngilizce ve Almanca ile orta derecede İspanyolca biliyor.

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