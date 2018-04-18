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Düvenci'den 'Tatlı Bir Sürpriz'

İSTANBUL, ()-ÜNLÜ Oyuncu Ceyda Düvenci, kızı Melisa’dan ilham alarak, yazarlığa adım attığı Bal Köpüğü serisinin ilk kitabı 'Balköpüğü:Tatlı Bir Sürpriz’i 22 Nisan Pazar günü D&R Hilltown’da imzalayacak. Ceyda Düvenci...

Düvenci'den 'Tatlı Bir Sürpriz'

İSTANBUL, ()-ÜNLÜ Oyuncu Ceyda Düvenci, kızı Melisa’dan ilham alarak, yazarlığa adım attığı Bal Köpüğü serisinin ilk kitabı 'Balköpüğü:Tatlı Bir Sürpriz’i 22 Nisan Pazar günü D&R Hilltown’da imzalayacak.

Ceyda Düvenci kızı Melisa ve Melisa gibi farkıyla mucize olan kahraman çocukların tanınması ve anlaşılması için kaleme aldığı kitabının D&R Hilltown’da gerçekleşecek ilk imza gününde okuyucularıyla buluşuyor. Ünlü oyuncunun 'Serebral Palsi' hastası kızı Melis ile birlikte hastalık ve tedavi sürecinden yola çıkarak kaleme aldığı kitapta, Balköpüğü karakterinin tek başına çıktığı sürpriz yolculukta minik hikayelerle Serebral Palsili çocuklara nasıl davranılması gerektiğini anlatıyor. Yürümek, okumak, yazmak, resim çizmek, parkta oynamak, herhangi bir enstrüman çalmak, okulda öğrenci olmak, kısacası hayata karışmak için diğer çocukların desteğine ihtiyaç duyan çocukların hikayesi ne yer verilen ‘Balköpüğü’ karakterinin başından geçenler  seri olarak  yazılmaya devam edecek.

'Balköpüğü: Tatlı Bir Sürpriz’in imza günü etkinliğinde ünlü oyuncu minik ziyaretçileri için de masal okuyacak.

(FOTOĞRAF)

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