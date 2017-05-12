Dünyanın en küçük Kuran-ı Kerim'i sergilendi

Oktay ENSARİ- Zafer BARIŞ/ KAYSERİ () - GELENEKSEL Türk el sanatı ustaları Kayseri'de buluştu. 52 el sanatının en iyi icracıları Büyükşehir Belediyesi'nin Türk El Sanatları Şöleni'ne katıldı. Şölende dünyanın en küçük el yazması Kuran-ı Kerim'i ile saç teline yazılmış besmele de sergilendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, el sanatları şöleni düzenledi. Mimarsinan Parkı Kurşunlu Otoparkı alanında AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Vali Süleyman Kamçı, Büyükyehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in katılımıyla açılan şölende, 52 Türk el sanatı standı açıldı. Şölende tespih, cam üfleme sanatı, eyüp oyuncakları, topaç, baston yapımı, bakır İşleme, Keşan Dokuma, Hat-ı Gubari ve Mütteka, Hakkaklık, deve kemiği işleme sanatı, bıçak ve kılıç yapımı, filografi, hasır sandalye yapımı, telkari, Uzak Asya Türk Sanatları, Kızılcabölük dokuma, yorgan yapımı ve sepet örücülüğü sanatı gibi 52 ayrı Türk el sanatının yapımları gösterildi. Şölen 21 Mayıs Pazar gününe kadar, her gün saat 20.00’ye kadar açık kalacak.

DÜNYANIN EN KÜÇÜK EL YAZMASI KUR’ANI KERİM

Türk El Sanatları Şöleni'nde Türkiye'nin tek Gubari Hat Sanatçısı olan Necati Korkmaz'ın 3,5 yılda yazdığı dünyanın en küçük el yazması Kuran'ı Kerim ile yine dünyanın en küçük el yazması olan saç telinin üzerine Arapça yazılmış besmele de ziyaretçilere sergilendi. Sanatçı Korkmaz, 1 santimden küçük olan Kuran-ı Kerim'i tilki kılıyla çok hijyen bir ortamda geceleri yazarak tamamladığını söyledi. Kayserili ziyaretçiler, saç teline, pirinç tanesi, toplu iğne üzerine işlenen ve yazılan yazıları mikroskop ve büyüteç yardımıyla hayranlıkla izledi.



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