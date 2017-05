Dünyaca ünlü piyanist Alice Sara Ott, Bodrum Müzik Festivali'nde

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - TÜRKİYE'nin ve dünyanın önde gelen orkestralarını ve müzisyenlerini 12 yıldır Bodrum yarımadasında bir araya getiren Uluslararası D-Marin Klasik Müzik Festivali, bu sene "Bodrum Müzik Festivali" adıyla düzenlenecek. Festivalde, dünyaca ünlü piyanist Alice Sara Ott da müzikseverlerle buluşacak.

Bodrum Müzik Festivali bu yıl D-Marin Turgutreis Marina, Bodrum Kalesi, Gümüşlük Akademisi ve Şevket Sabancı Parkı gibi klasikleşen buluşma noktalarının yanı sıra ilk kez TED Bodrum Koleji, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi içinde yer alan şövalye odası ve kuleler, Yalıkavak Marina, The Marmara Bodrum, Midtown AVM Açıkhava Sineması ve Bodrum Mozole Anıt Müzesi gibi mekanlarla tüm Bodrum’a yayılacak.

12 yıl boyunca 108 konser aracılığıyla Türkiye'den ve yurt dışından 4 bini aşkın sanatçıyı on binlerce müzikseverle buluşturan Uluslararası D-Marin Klasik Müzik Festivali, 13'üncü yılında 12-16 Ağustos tarihleri arasında "Bodrum Müzik Festivali" adıyla gerçekleştirilecek. Festival, dünyaca ünlü piyanist Alice Sara Ott'un yanı sıra Fazıl Say, Emma Shapplin, Leticia Moreno, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Rusya Devlet Akademi Senfoni Orkestrası'nın da aralarında olduğu önemli müzisyen ve orkestraları ağırlayacak. Festivalin tüm bilet gelirleri Tohum Otizm Vakfı’na ve Bodrum Sağlık Vakfı’na bağışlanacak.

Festivalin isim değişikliği ve bu yılki programı, festivalin sanatsal programlama ve planlamasını üstlenen Pozitif'in CEO’su Cem Yegül’ün ev sahipliğinde, festivale desteğini ana sponsor olarak sürdürecek Doğuş Grubu’nun CEO’su Hüsnü Akhan ve festivalin yeni kurumsal sponsorlarından Turkcell’in genel müdürü Kaan Terzioğlu’nun katılımlarıyla bugün bomontiada’da düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

"FESTİVALİ, ÜLKEMİZ TURİZMİNE DAHA BÜYÜK ÖLÇÜDE KATKI SAĞLAYACAK BİR YAPIYA KAVUŞTURUYORUZ"

D-Marin Turgutreis’in ev sahipliğinde hayat bulan D-Marin Klasik Müzik Festivali’nin, ilk yılından bu yana her sene gelişerek büyüdüğünü belirten Doğuş Grubu CEO’su Hüsnü Akhan, “Dünyada bir marinada gerçekleştirilen ilk festival olma özelliği taşıyan D-Marin Klasik Müzik Festivali, klasik müzikseverlerin desteğiyle 12 yıl boyunca 108 konser aracılığıyla Türkiye’den ve yurt dışından 4 bini aşkın değerli müzisyeni on binlerce müzikseverle buluşturdu. Bu rakamların ötesinde, kısa süre içinde festivali sahiplenen, her yıl heyecanla festival tarihini bekleyen ve tatil programlarını festival tarihine göre belirleyen bir topluluğun oluşması da son derece gurur verici. Nitekim müzikseverlerin bu takdiri, festivalimizin bugüne kadar aldığı çeşitli uluslararası ve yerel ödüllerle de taçlandırıldı. 2009 yılında Uluslararası Festival Birliği’ne (EFA) üye olmaya hak kazanan festival, klasik müziğin Türkiye’de daha fazla kişiye ulaşmasına sağladığı katkı dışında, ülkemizin uluslararası platformlardaki tanıtımına da kültür sanat yoluyla destek veriyor. Bugün gelinen noktada ise festivali ülkemiz turizmine de daha büyük ölçüde katkı sağlayacak bir yapıya kavuşturuyoruz. Tüm bu dönüşüm ve yeniden yapılanma ile amacımız, festivali farklı disiplinleri bir araya getiren ve Bodrum'u tümüyle içine alan bir destinasyon festivaline dönüştürmek; yurt içi ve yurt dışından çok daha fazla konuğu ağırlamak" dedi.

"BODRUM VE ÇEVRESİNİN KÜLTÜR SANAT VİZYONUYLA GELİŞMESİNİ VE DEĞER KAZANMASINI HEDEFLİYORUZ"

Pozitif’in CEO’su Cem Yegül ise, geçtiğimiz iki yılda uluslararası müzik arenasında da tanınmaya başlayan D-Marin Klasik Müzik Festivali’ni bu yıldan itibaren dünyanın festival rehberinde hatırı sayılır bir yere oturtmayı amaçladıklarını söyledi. Tüm dünyada turizmin anlayışının ve dinamiklerinin değiştiğini, kültür rotalarının turizm ekonomisinin dönüştürücü gücü haline geldiğini vurgulayan Yegül, “İnsanlar seyahatlerini planlarken küresel kültür ajandasını takip ediyor; tarih, doğa, gastronominin ötesinde kendisini kültürel açıdan besleyen, zenginleştiren içerikler arıyor. Bu doğrultuda müzik festivalleri gibi kültür sanat etkinlikleri en önemli ulusal ve yerel değerlere dönüştü. Biz de Bodrum ve çevresinin kültür sanat vizyonuyla gelişmesini ve değer kazanmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

"BU PROJENİN TÜRKİYE’YE ÖNEMLİ DEĞERLER KATACAĞINA İNANIYORUZ"

Bu yıl festivalin kurumsal sponsorluğunu üstlenen Turkcell’in genel müdürü Kaan Terzioğlu da, Bodrum Müzik Festivali’nin dünya çapında tanınacak bir etkinliğe dönüşeceğine inandıklarını ve bu önemli dönemeçte destekçiler arasına katılmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Festivalin tanınırlığı için kendilerinin de katkı sağlayacağını belirten Terzioğlu, şunları söyledi:

“Bugün dünya genelinde insanların etkileşim, deneyim ve içerik yoluyla hayatlarını zenginleştirdiğini görüyoruz. Turkcell de hem sunduğu hizmetlerle, hem de fizy gibi markalarıyla bu sosyal zenginleşmenin ve deneyim paylaşımının merkezinde bir şirket. Müzik bizim için hem bu anlamda, hem de Türkiye’nin sosyal ve kültürel gelişimine sağladığımız katkılar anlamında çok önemli. Yeni adıyla Bodrum Müzik Festivali’nin destekçisi olduğumuz için mutluyuz. Turkcell’in destek verdiği diğer kültürel etkinlikler gibi bu projenin de Türkiye’ye önemli değerler katacağına inanıyoruz.”

ÖNEMLİ MÜZİSYEN VE ORKESTRALARI AĞIRLAYACAK

Sanatsal programlama ve planlamasını Pozitif’in üstlendiği festival, 5 gün boyunca Alice Sara Ott, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Emma Shapplin, Leticia Moreno, Fazıl Say, Rusya Devlet Akademi Senfoni Orkestrası, Kerem Görsev Trio & Karşıyaka Oda Orkestrası, Semplice Quartet, İklim Tamkan & Senem Demircioğlu, Leszek Mozdzer, Nil Kocamangil & Agapi Triantafyllidi, İstanbul Barok Orkestrası ve Borusan Quartet gibi önemli müzisyen ve orkestraları ağırlayacak.

FARKLI DİSİPLENLERDEN DENEYİMLERE DE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Bodrum Müzik Festivali, konserlerin yanı sıra, Bodrum’un simgesel mekanlarında klasik müzik etrafında şekillenen sinema, çağdaş sanat, edebiyat, çocuk atölyeleri, gastronomi gibi farklı disiplinlerden deneyimlere ve klasik müzikle iç içe geçen rehberli turlara da ev sahipliği yapacak.

YALÇIN TURA’YA ONUR ÖDÜLÜ

Festival kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü’nün de kurucusu ünlü besteci, müzikolog ve müzik teorisyeni Yalçın Tura’ya “Onur Ödülü” takdim edilecek.

FESTİVALİN İLK AKŞAMINDA DOĞUŞ ÇOCUK SENFONİ ORKESTRASI SAHNEDE

Bodrum Müzik Festivali, 13. yılına Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nın (DÇSO) 12 Ağustos Cumartesi günü saat 20.30’da Turkcell Sahnesi, D-Marin Turgutreis’te vereceği konserle başlayacak. Doğuş Holding’in bir sosyal sorumluluk projesi olarak başlattığı DÇSO, daimi şefleri Rengim Gökmen yönetiminde ilk olarak Yalçın Tura’nın Karcığar, Nikriz ve Nişâbûr makamlarından esintiler içeren Toccata’sını çalacak. Sonrasında Japon asıllı Alman piyanist Alice Sarah Ott, DÇSO eşliğinde, Çaykovski’nin ihtişamlı 1. Piyano Konçertosu’nu seslendirmek için sahnede olacak. Konserin ikinci yarısında usta oyuncu Selçuk Yöntem’in anlatıcılığında Rus Beşlerinden Mussorgsky’nin başyapıtı Bir Sergiden Tabloları yer alacak.

EMMA SHAPPLIN CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI’YLA SAHNEDE

Fransız soprano Emma Shapplin, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’yla birlikte 13 Ağustos Pazar akşamı Turkcell Sahnesi, D-Marin Turgutreis’te klasik müzikseverlerle buluşacak. Shapplin, Carmine Meo (1997) ve Etterna (2002) albümlerinden şarkılarını Devlet Çoksesli Korosu’nun 7 yıllık sanat yönetmeni ve şefi Cem’i Can Deliorman şefliğindeki dünyanın en köklü orkestralarından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendirecek.

RUSYA DEVLET AKADEMİ SENFONİ ORKESTRASI, LETICIO MORENO VE FAZIL SAY İLE BERABER BODRUM MÜZİK FESTİVALİ’NDE

Dünyaca ünlü Rusya Devlet Akademi Senfoni Orkestrası, 14 Ağustos Pazartesi akşamı, 2012 Echo’da “Yükselen Yıldız” unvanını alan Leticia Moreno’ya Turkcell Sahnesi, D-Marin Turgutreis’te eşlik edecek. Çaykovski Perm Akademik Opera ve Balesi’nin müzik direktörü, opera uzmanı Rus şef Valery Platonov yönetimindeki orkestra, geceyi Mozart’ın Don Giovanni operası uvertürüyle açacak. Leticia Moreno 1762 Nicolò Gagliano yapımı kemanıyla, bestecinin “konçerto içinde saklı bir opera” olarak tabir edilen 5 No.’lu Keman Konçertosu’nu seslendirecek. Konser, Rachmaninoff’un 2 No.’lu Senfoni'siyle devam edecek.

Seksen yıllık geleneğiyle Rusya Devlet Akademi Senfoni Orkestrası, 15 Ağustos Salı günü saat 21.00’de Turkcell Sahnesi D-Marin Turgutreis’te, Alman romantik bestecisi Johannes Brahms’ın 2. No.’lu Senfoni'sini seslendirecek. Konserin ikinci yarısında dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Rusya Devlet Akademi Senfoni Orkestrası eşliğinde Beethoven 5 No.’lu Piyano Konçertosu’nu yorumlayacak.

SAFFET EMRE TONGUÇ REHBERLİĞİNDE “BİR BODRUM HİKAYESİ”

Bu sene ilk kez gerçekleştirilecek “Bir Bodrum Hikayesi” etkinliklerinde, Bodrum’un tarihi mekânlarında klasik müzik ve hikayeler yer alacak. Bir Bodrum Hikayesi’nin ilki, 14 Ağustos Pazartesi akşamı UNESCO’nun Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri olan Bodrum Mozole Anıt Müzesi’nin kazı alanında gerçekleşecek. Ödüllü seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç’un anlatımıyla yapılacak mozole turunun ardından Borusan Quartet, binlerce yıllık kalıntılarının arasında klasik müzikseverlerle buluşacak.

"Bir Bodrum Hikayesi" etkinliklerinin ikinci adresi, 16 Ağustos Çarşamba günü Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi olacak. Saffet Emre Tonguç’un anlatımıyla katılımcıları, İngiliz Kulesi’ndeki Şövalye Odası’nda bir dinleti karşılayacak. Kalenin surları içerisinde gerçekleşecek bu özel deneyim, İtalyan ve Fransız Kulelerinin arasında, bu yıl 23. yaşını kutlayan İstanbul Barok Orkestrası’nın özel repertuvarını seslendireceği konserle son bulacak.

KEREM GÖRSEV TRİO, BODRUM MÜZİK FESTİVALİ’NDE KODA İLE BULUŞACAK

Bodrum Müzik Festivali akşam konserleri kapsamında, 16 Ağustos Çarşamba akşamı saat 22.00’de Bodrum Kale’de, Kerem Görsev Trio’nun yolu, Oğuzhan Kavruk yönetimindeki Türkiye’nin ilk ilçe belediyesi orkestrası Karşıyaka Oda Orkestrası (KODA) ile kesişecek.

GÜN BATIMI VE SABAH KONSERLERİ

Klasik müzikseverlerin büyük beğeniyle karşıladığı Sabah ve Gün Batımı Konserleri bu yıl da Bodrum Müzik Festivali’nde devam edecek. Şevket Sabancı Parkı’nda sabahın ilk saatlerinde gerçekleşecek konserlerde Semplice Duo ve Nil Kocamangil izleyicilerle buluşacak. Gün Batımı Konserleri’nde ise Semplice Quartet, Leszek Mozdzer, Nil Kocamangil ve Agapi Triantafyllidi, İklim Tamkan ve Senem Demircioğlu D-Marin Turgutreis Amfi Tiyatro'da olacak.

BODRUM’UN KÜLTÜR, SANAT VE MÜZİK FESTİVALİ

Sabahın ilk saatlerinden gece yarısına kadar sürecek festivalde, 5 gün boyunca klasik müzik etrafında şekillenen farklı disiplinlerden etkinlikler de gerçekleşecek. Yaratıcı düşünce, ritim-dans ve plastik sanatlar içeren çocuk atölyeleri, Başka Sinema ile açık hava film gösterimleri, d.ream Akademi ile tadım etkinliği, Onur Behramoğlu ve Jehan Barbur ile yapılacak müzik ve edebiyat söyleşileri festival takipçilerinin takviminde yer alacak. Ayrıca, Gaia Gallery küratörlüğüyle festival boyunca The Marmara Bodrum’da gerçekleşecek “Social Circus ” isimli sergi herkese Bodrum’u kültür, sanat ve müzik ile deneyimleme fırsatı sunacak.

