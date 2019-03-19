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Dünyaca ünlü kitap dizisi Türkçeye çevriliyor

İSTANBUL, () - İSTANBUL Kültür Üniversitesi Yayınevi, Oxford Üniversitesi Yayınevi’nin dünyaca ünlü ‘Very Short Introductions’ dizisinden seçtiği 27 kitaplık seçkiyi, Türkçe olarak yayımlamaya başladı. Seçkinin ilk iki kitabı olan...

Dünyaca ünlü kitap dizisi Türkçeye çevriliyor

İSTANBUL, () - İSTANBUL Kültür Üniversitesi Yayınevi, Oxford Üniversitesi Yayınevi’nin dünyaca ünlü ‘Very Short Introductions’ dizisinden seçtiği 27 kitaplık seçkiyi, Türkçe olarak yayımlamaya başladı. Seçkinin ilk iki kitabı olan ‘Felsefe’ ve ‘Demokrasi’, raflardaki yerini aldı.
İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Yayınevi, Oxford Üniversitesi Yayınevi’nin dünyaca ünlü ‘Very Short Introductions’ dizisinden seçerek hazırladığı 27 kitaplık seçkiyi Türkçe olarak yayımlamaya başladı. ‘Çok Kısa Bir Başlangıç’ adıyla okurlarla buluşan seçkinin ilk iki kitabı olan ‘Felsefe’ ve ‘Demokrasi’, raflardaki yerini aldı.
Felsefeden tarihe, matematikten sanata, siyasetten kuantum teorisine kadar çeşitli alanlarda 27 ayrı başlıkta hazırlanan kitaplar, alanında dünya çapında tanınan, uzman akademisyen ve araştırmacılar tarafından yazıldı; önsözleri de Türkiye’de alanlarında önemli çalışmalara imza atmış bilim insanları, tarihçiler, düşünür ve eleştirmenler tarafından kaleme alındı.
İLK KİTAPLAR, 13’ÜNCÜ ANKARA KİTAP FUARI’NDA OKURLARLA BULUŞTU
İlk kez 13’üncü Ankara Kitap Fuarı’nda okurlarla buluşan kitaplardan Cambridge Üniversitesi Felsefe Bölümü profesörü Edward Craig’in yazdığı ‘Felsefe’nin çevirisi Cenk Özdağ’a, önsözü ise Türkiye’de gençlerin felsefeyle buluşmasına büyük katkılar sunan Prof. Dr. Betül Çotuksöken’e ait. Yazar George Orwell’in ünlü biyografisini kaleme alan İngiliz yazar Bernard Crick’in yazdığı ‘Demokrasi’ kitabının çevirisi de H. Hande Orhon Özdağ’a, önsözü ise Türkiye-Fransa ilişkilerinin gelişmesine üstün katkılar sunan kişilere verilen ‘Chevalierdes Palmes Académiques’ nişanı sahibi Prof. Dr. Ali Vahit Turhan’a ait.
KUANTUM TEORİSİNDEN SANAT TARİHİNE, KAPİTALİZMDEN EVRİME
Yayınladığı kitaplarla her yaştan okurun, özellikle de gençlerin doğru ve güvenilir bilgiye rahatlıkla ulaşabilmesini hedefleyen İKÜ Yayınevi, açık bir dille yazılmış, kısa ve özlü anlatıma sahip kitaplarını cep kitap boyutunda hazırladı.
İKÜ Yayınevi’nin iki yıl boyunca düzenli aralıklarla yayımlamaya devam edeceği 27 kitap arasında Kozmoloji, Kuantum Teorisi, Matematik, Zekâ, Bilinç, Evrim gibi fen bilimlerine odaklanan başlıklar bulunuyor. Ayrıca Felsefe, Psikoloji, Sanat Tarihi, Rönesans Sanatı, Modern Sanat, Mimari gibi kültürel ve sanatsal başlıklar da diziden çıkacak diğer kitaplar arasında yer alıyor. Tarih, Antikçağda Savaş, Haçlı Seferleri, Fransız Devrimi, İspanyol İç Savaşı, Soğuk Savaş gibi insanlık tarihinde önemli toplumsal gelişmeleri konu edinen kitaplar da okurlarla buluşacak önemli başlıklar arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra Demokrasi, Kapitalizm, Sosyalizm, Faşizm gibi temel ideolojileri inceleyen kitapların ardından Hegel, Marx, Nietzsche, Schopenhauer, Kierkegaard gibi insanlığın düşünsel yolculuğuna katkı sunmuş önemli filozofların hayatlarını ve fikirlerini anlatan kitaplar da dizi kapsamında yayımlanacak. 

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