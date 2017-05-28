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Dünyaca ünlü heykeltıraşlardan 'demokrasi ve özgürlük' heykelleri

Eray ŞEN / ADANA, () - ADANA'da düzenlenen heykel sempozyumuna katılan dünyaca ünlü heykeltıraşlar, 'demokrasi  ve özgürlük' temalı heykeller üretiyor.  Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Çukurova Üniversitesi'nin desteğiyle...

Dünyaca ünlü heykeltıraşlardan 'demokrasi ve özgürlük' heykelleri

Eray ŞEN / ADANA, () - ADANA'da düzenlenen heykel sempozyumuna katılan dünyaca ünlü heykeltıraşlar, 'demokrasi  ve özgürlük' temalı heykeller üretiyor. 
Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Çukurova Üniversitesi'nin desteğiyle bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Adana Taş Heykel Sempozyumu, 8 ülkeden 10 heykeltıraşı buluşturdu. Sempozyuma İtalya'dan Adriano Ciarla, Alessio Ranalda ve Giogie Cpajak, Polonya'dan Anna Rasinska, Bulgaristan'dan George Minchev, Türkiye'den Işıl Şen, Gürcistan'dan Ivane Tsiskadze, Ukrayna'dan Michael Levchenko, Çin'den Qian Sihua ve Hindistan'dan Tutu Pattnaik katıldı. Sanatçıların Galeria İş Merkezi yanındaki alanda, 7 Haziran'a kadar üreteceği eserler, kentin çeşitli yerlerine yerleştirilecek.
15 TEMMUZ VURGUSU
Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Gül, etkinliğe dünya genelinden 60'dan fazla sanatçının başvurduğunu belirterek; "Günümüzde dünyanın en iyisi diyebileceğimiz sanatçıların başvuruları seçici kurul tarafından değerlendirildi ve katılımcılar belirlendi" dedi. Etkinliğin daha önce temasız olarak düzenlendiğini hatırlatan Gül, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün isteğiyle, bu yıl 'demokrasi ve özgürlük' konularının tema olarak belirlendiğini kaydetti. Gül,  "Sempozyum, şu anda ülkemizin içinde bulunduğu, demokrasiyi inkitaya uğratan 15 Temmuz süreciyle birlikte, demokrasi ve özgürlüğün aslında insan için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlatmak adına önemli" diye konuştu. Sinan Gül, güzel sanatlar alanında eğitim alan öğrenciler için atölye çalışmaları da yapıldığını belirtti. 
ÜNİVERSİTE DESTEĞİ
Sempozyuma destek veren Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Başkanı Prof. Dr. Suat Karaaslan da, "Daha önce iki kez konusuz yaptığımız sempozyumda bu yıl, evrensel olarak iki kavram, demokrasi ve özgürlük üzerinden yola çıktık. Sanatçılar bu iki kavramı görsel hale getirmeye çalışıyor" dedi. 
İTALYAN BAKIŞI
Sempozyuma İtalya'dan katılan 3 heykeltıraştan birisi olan Adriano Ciarla da ağırlığı 8 tonu bulan mermer parçası üzerinde çalışırken, özgürlük temasının zorluklara direncini anlatmayı amaçladığını, eserini bu bakışla şekillendirdiğini söyledi. 
İZMİRLİ IŞIL 29 YAŞINDA
Organizasyona davet edilen en genç heykeltıraş 29 yaşındaki Işıl Şen, İzmir 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olduğunu belirterek şöyle konuştu:
"Daha önce de çeşitli ülkelerde çalışmalar yaptım. Güney Kore Seul ve Mısır'da Kahire'de çalışmalarım oldu. Adana'daki çalışmamda ise demokrasi ve özgürlük kavramlarının temelindeki birlik duygusunu yansıtmaya çalışıyorum." 

FOTOĞRAFLI

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