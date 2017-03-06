Dünyaca ünlü bale topluluğu 4 gün boyunca İstanbul'da

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - DÜNYACA ünlü bale topluluğu Saint Petersburg Ballet Theatre, 9-12 Mart tarihleri arasında İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak.



Rus girişimci Konstantin Tachkin tarafından 1994 yılında kurulan Rusya'nın dünyaca ünlü bale topluluğu Saint Petersburg Ballet Theatre, Irina Kolesnikova'nın baş balerin olarak yer aldığı Kuğu Gölü ve Uyuyan Güzel gösterilerini 9-12 Mart tarihleri arasında Maslak'taki TİM Show Center'da sahneleyecek.



Londra'daki ünlü Coliseum ve Royal Albert Hall, Paris'teki Champs - Elysées Théatre, Tokyo'daki Bunkamura Hall, Taipei ve Pekin'deki Ulusal Tiyatrolar gibi dünyanın en prestijli salonlarında gösterilerini sergileyen Saint Petersburg Ballet Theatre, dünyadaki en önemli klasik bale topluluklarından biri olarak biliniyor.

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