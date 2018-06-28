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Dünya Reggae Günü İstanbul’da kutlanacak

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - Türk reggae sahnesinin en önemli isimleri, Milyon Reggae Fest'te bir araya gelecek. Umut Kuzey önderliğinde Milyon Yapım tarafından 30 Haziran - 1 Temmuz tarihlerinde Kilyos’taki Milyon Beach Kilyos’ta gerçekleştirilecek...

Dünya Reggae Günü İstanbul’da kutlanacak

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - Türk reggae sahnesinin en önemli isimleri, Milyon Reggae Fest'te bir araya gelecek.

Umut Kuzey önderliğinde Milyon Yapım tarafından 30 Haziran - 1 Temmuz tarihlerinde Kilyos’taki Milyon Beach Kilyos’ta gerçekleştirilecek festivalde Sattas ve Supernova’nın da aralarında olduğu birçok Türk reggae sanatçısı sahne alacak. 1 Temmuz Dünya Reggae Günü’nün de kutlanacağı festivalde katılımcılar plaj ve müzik keyfini bir arada yaşayabilecek.

Milyon Reggae Fest'in programı şu şekilde:

30 Haziran Cumartesi
Supernova
Zeytin
HipHop Meets Reggae: Çağrı Sinci, Kamufle, Nekre, Şam
DJ Ras Memo
DJ Seroman
DJ HighFly

1 Temmuz Pazar
Sattas
Bosphoroots
Beton Orman Allstars
Mert Canka, Levvera, Da Proff, Orçun Leo Sünear, Başıbozuk
DJ C.Fyah
DJ Da Frogg
İstanbul School of Samba

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