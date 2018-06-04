Dünya Karikatüristleri, erken yaşta evliliğe ‘Hayır’ dedi!..

Dünya Karikatüristleri, Çocukların Erken Yaşta Evlendirilmesine ‘Hayır’ Dedi!..

Peru’dan İran’a, Brezilya’dan İspanya’ya, Ekvador’dan, Çin, Brezilya, İspanya, Özbekistan Türkiye, Almanya ve Çin gibi çok geniş bir coğrafyadan 62 ülkeden yaklaşık 420 karikatürist, bu kez dünya genelinde toplumsal bir sorun olan kız çocuklarının küçük yaşta evlendirilmeleri konusunda farkındalık yaratmak üzere çizdi. İstanbul Düşünce ve Eğitim Derneği ile Don Quichotte E-Mizah Dergisi tarafından ’Çocuk Gelin Yoktur, Çocuk Tecavüzü Vardır’ ana temasıyla düzenlenen 11.Uluslararası Don Quichotte Karikatür Yarışması Ödül Töreni İstanbul’da MAJİ Luxury Event Kültür Sanat Merkezi’nde yapıldı. 62 ülkeden 832 karikatürün katıldğı yarışmanın birincisi Meksikalı Karikatür Sanatçısı Angel Boligan oldu.



Tamamı kadın karikatürüstlerden oluşan jüri üyeleri 62 ülkeden yaklaşık 420 karikatüristin katıldığı 832 eser içerisinde ödül almaya hak kazananları seçti.Yarışmanın birincisi Meksikalı Karikatür Sanatçısı Angel Boligan oldu. Endonezya’dan Jitet Kustana ve Yunanistan’dan Konstantinos Tsanakas ikincilik ödülünü paylaşırken, üçüncülük ödülünü İspanya’dan Anne Derenne aldı. Türkiye’den Hilal Özcan Özel Ödül, Muhammed Bakır, Kürşat Zaman, Halit Kurtulmuş ve Eray Özbek de mansiyon ödüllerine layık bulundular.



Yarışmanın ödül töreni, cemiyet, sanat ve iş dünyasından önemli isimlerin katılımı ile İstanbul’da MAJİ Luxury Event Kültür Sanat Merkezi’nde yapıldı. Törende konuşan Don Quichotte E-Mizah Dergisi Yöneticisi, Karikatürist Erdoğan Karayel, “Türkiye, kız çocuklarının küçük yaşta evlendirilmeleri konusunda dünyada yedinci sırada yer alıyor ama Avrupa’da birincisiyiz. Çok trajik bir sorun. Umudum dünya sıralamasında ilk etapta çok daha gerilere gitmemiz yönünde. Biz karikatüristler bu konuda farkındalık yaratmak için elimizden geleni yapmaya çalıştık” dedi.Karikatür denilince güldürmenin akla geldiğini belirten Karayel, “Karikatür sadece güldüren bir sanat değil, evrensel bir sanat. Yarışmamıza katılan eserlerin hiçbirinde yazı yok. Sergimize gelen herhangi bir yabancı, mizahsever bütün karikatürlerin dilini anlayabilir. Dünya genelinde yaygın olarak konuşulan 2500 dilin hepsini konuşabiliyor karikatür. Yarışmamıza katılan 62 ülkeden çocuk gelin sorununu yaşayan, yaşamayan toplumlardan karikatüristlerimiz, bu trajik sorunu kendi ülke ve toplum anlayışıyla değerlendirip bu sorunu kağıda yansıttılar.” dedi.



Gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda, kız çocuklarının daha ergenliğe girmeden evlenmek zorunda bırakıldığına ve dünya genelinde 18 yaş altı her 5 kızdan 1’inin genç yaşta evlendirildiğine dikkat çeken İstanbul Düşünce ve Eğitim Derneği Başkanı Gaye Donay, “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi zoraki çocuk evliliklerini yasaklamıştır. Fakat asıl sorun, bu bildirgede, çocuğun evlenmeye razı olabileceği yaşın açıkça belirtilmemiş olması. Bildirgedeki bu açık, caydırıcı olmaktan öte neredeyse teşvik edici bir nitelik taşıyor. Dünya genelinde, günde yaklaşık 39 bin kız çocuğu erken yaşta gelin oluyor. Biz farkındalık, duyarlılık yaratmaya çalışıyoruz. Kadına ve çocuğa sahip çıkıyoruz. Çünkü kültürün, değerlerden yoksun eğitimin artık bize bu gelişmiş çağda, bu yüzde daha farklı nefesler, farklı sesler vermesini arzu ediyoruz. ’Çocuk Gelin Yoktur, Çocuk Tecavüzü Vardır’ farkındalık projesini bu nedenle ürettik. Sosyal sorumluluk projeleri bir defaya mahsus olmamalı. Biz bu konuda çalışmaya devam edeceğiz ta ki hiç bir çocuk tecavüze uğramayana kadar” dedi.







Ödül Kazananlar



Birincilik Ödülü: Angel Boligan (Meksika)



İkincilik Ödülü: Jitet Kostana(Endonezya) Konstantinos Tsanakas(Yunanistan)



Üçüncülük Ödülü: Anne Derenne (İspanya)









Özel Ödüller:



Mihai Ignat (Romanya



Oleksy Kustovsky (Ukrayna)



Hilal Özcan (Türkiye)



Bernard Bouton (Fransa)



Vladimir Stankovski (Sırbistan)



Luc Descheemaeker (Belçika)