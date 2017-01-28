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Dünya dans şampiyonası Adana'da

ADANA'da 4-5 Şubat tarihlerinde Dünya ve Türkiye dans şampiyonasına gerçekleştirilecek. Türkiye Dans Sporları Federasyonu'nun düzenlediği, Dans Sporları Uluslararası Latin ve Standart Danslar Türkiye Şampiyonası 4 Şubat'ta Adana'da yapılacak....

Dünya dans şampiyonası Adana'da
ADANA'da 4-5 Şubat tarihlerinde Dünya ve Türkiye dans şampiyonasına gerçekleştirilecek.
Türkiye Dans Sporları Federasyonu'nun düzenlediği, Dans Sporları Uluslararası Latin ve Standart Danslar Türkiye Şampiyonası 4 Şubat'ta Adana'da yapılacak. Kendi kategorilerinde en iyilerin yarıştığı organizasyon Casa De La Dansa/ Dans Evi tarafından organize edilecek. Ayrıca Dünya Dans Sporları Federasyonu'nun gerçekleştireceği, 20 ülkeden dünyanın en iyi dansçılarının katılacağı 'WDSF World Open Latin' yarışması da 5 Şubat'ta Adana'da gerçekleştirilecek.
OTELLERDE DOLULUK
Casa De La Dansa / Dans Evi'ndan yapılan açıklamada, yurt içinden ve yurt dışından yaklaşık 1500 ziyaretçinin gelmesi beklenen organizasyonların, Adana'nın tanıtımına katkıda bulunacağı, uluslararası platformda Türkiye'nin son zamanlarda zedelenen imajının düzeltilmesinde büyük rol oynayacağı belirtildi.
Dans şampiyonaları nedeniyle Adana otellerinde doluluk yaşanırken, geçen yıllarda da benzer etkinliklerin gerçekleştiği Adana'nın adı tango dünyasında yeniden yankılanmaya başladı.

FOTOĞRAFLI

 

 

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