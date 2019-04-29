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Dünya Dans Günü’nde engelsiz flashmob sürprizi

29 Nisan Dünya Dans Günü nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen 'Engelsiz Flashmob Dans Gösterisine' katılan İstanbul Rumeli Üniversitesi (İRÜ) Dans Kulübü öğrencileri yolculara ve havalimanı çalışanlarına...

Dünya Dans Günü’nde engelsiz flashmob sürprizi
29 Nisan Dünya Dans Günü nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen 'Engelsiz Flashmob Dans Gösterisine' katılan İstanbul Rumeli Üniversitesi (İRÜ) Dans Kulübü öğrencileri yolculara ve havalimanı çalışanlarına renkli anlar yaşattı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Dünya Dans gününde ‘Engelsiz Flashmob Dans Gösterisine’ ev sahipliği yaptı. 29 Nisan Dünya Dans Günü nedeniyle İstanbul Rumeli Üniversitesi Dans Kulübü İRÜ ve İstanbul Zihinsel Engelli Çocuklar Vakfı (İZEV) öncülüğünde düzenlenen gösteriye başta İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Sakarya olmak üzere birçok farklı şehirden Üniversite öğrencileri de katıldı.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Dans Kulübü’nden 30 öğrencinin yanı sıra, engelsiz bir dünyaya dikkat çekmek amacıyla engellilerin de katıldığı etkinlik büyük beğeni topladı. Havalimanı çalışanları ve yolcuların kendilerini müziğin ritmine bırakmalarıyla dev bir dans platformuna dönüşen havalimanında renkli sahneler ortaya çıktı. Bol bol alkış alan gösterisiyi yolcular ve havalimanı çalışanları cep telefonları ile kaydederken, dansçılarla hatıra fotoğrafları çektirmeyi de ihmal etmedi.

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