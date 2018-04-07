 D&R’da dopdolu bir hafta kitapseverleri bekliyor

İSTANBUL, ()-D&R, tüm Türkiye’de düzenlediği imza günleri kapsamında birbirinden ünlü yazarları sevenleriyle bir araya getiriyor.

"Üç Kız Kardeş" kitabıyla tüm Türkiye’deki D&R mağazalarında okuyucularıyla buluşan İclal Aydın 6 Nisan Cuma D&R Adana Optimum'da kitapseverlerle buluştu. Sevilen yazar Aydın, 7 Nisan Cumartesi D&R Mersin Forum’da, 8 Nisan Pazar günü ise D&R İskenderun Park Forbes’de olacak.

8 Nisan Pazar günü, polisiye romanların usta kalemi Ahmet Ümit D&R Akbatı’da, çocuk sağlığı konusunda yazdığı kitaplar ile tanınan ve sevilen Hayri Gözlükgiller ise D&R Capacity’de olacak.

Yazdığı Galaktik Diplomasi ve Kozmik Dokunuş kitaplarıyla dünyadışı uygarlıklar konusuna farklı bir bakış açısı getiren Erhan Kolbaşı, Haktan Akdoğan ile birlikte 8 Nisan Pazar günü D&R Kavaklıdere’de Ankaralı okurlarıyla buluşacak.

Oyuncu ve yazar Başak Sayan ise D&R çocuk etkinlikleri kapsamında 7 Nisan Cumartesi D&R Ankara Panora, 8 Nisan Pazar günü ise İstanbul D&R Hilltown’da minik dostlarıyla bir araya gelecek.

Yazarların D&R'lardaki programları ise şöyle:

7 Nisan Cumartesi İclal Aydın D&R Mersin Forum 15:00

7 Nisan Cumartesi Başak Sayan D&R Ankara Panora 15:00

8 Nisan Pazar Ahmet Ümit D&R Akbatı 15:00

8 Nisan Pazar Hari Gözlükgiller D&R Capacity 15:00

8 Nisan Pazar İclal Aydın D&R İskenderun Park Forbes 15:00

8 Nisan Pazar Erhan Kolbaşı - Haktan Akdoğan D&R Kavaklıdere 15:00

8 Nisan Pazar Başak Sayan D&R Hilltown 15:00

(FOTOĞRAF)