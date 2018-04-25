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D&R en sevilen isimleri ağırlamaya devam ediyor

İSTANBUL, ()-D&R tüm Türkiye’de düzenlediği imza günleri kapsamında birbirinden ünlü isimleri sevenleriyle bir araya getiriyor. Zeka dolu mizahı, kendine özgü dili ve birbirinden özel hikâyeleriyle ‘’Alışmadık Gözde Lens Durmaz’’...

D&R en sevilen isimleri ağırlamaya devam ediyor

İSTANBUL, ()-D&R tüm Türkiye’de düzenlediği imza günleri kapsamında birbirinden ünlü isimleri sevenleriyle bir araya getiriyor. Zeka dolu mizahı, kendine özgü dili ve birbirinden özel hikâyeleriyle ‘’Alışmadık Gözde Lens Durmaz’’ tarihin gerçekleriyle gülmecenin kurgusunu bir araya getiren Metin Uca, 27 Nisan Cuma günü D&R Adana Optimum mağazasında sevenleriyle buluşacak.

Polisiye romanların usta kalemi Ahmet Ümit,  27 Nisan Cuma  günü D&R Cevahir AVM’de, 29 Nisan Pazar günü ise D&R Tekirdağ Tekira AVM’de olacak.

Ağustos 2015’te çıkardığı ‘Aşk İle’ isimli ilk albümünün ardından büyük bir çıkış yakalayan ve Temmuz 2016'da yayınladığı "Sonra Dersin Ki" albümüyle, geçtiğimiz iki yıl boyunca aralıksız müzik listelerinin üst sıralarında yer alan Koray Avcı’nın son stüdyo albümü ‘’Senin İçin Değer’’in 28 Nisan Cumartesi günü D&R Ankara Panora’da  gerçekleşecek  imza gününde sevenleriyle bir araya gelecek.

Aşk ve rüyalar üzerine yazılmış en muhteşem  komedilerden biri olan kadrosunda Levent Üzümcü, Arda Aydın, Pınar Tuncegil gibi isimlerin yer aldığı Aleksandar Popovski'nin yönettiği Bir Yaz Gecesi Rüyası oyununun söyleşisi  28 Nisan Cumartesi günü D&R Zorlu AVM’de gerçekleşecek.

“Kiralık Aşk”, “Kurtlar Vadisi”, “Fatmagül’ün Suçu Ne?”, “Karadayı” gibi dizilerin sevilen oyuncusu Kerem Fırtına,  “En Yakın Arkadaşım Bir Deli” adlı ilk kitabı ile 28 Nisan Cumartesi  günü D&R Eskişehir Espark’ta  sevenleri ile buluşacak.

Yayınlandığı dönemde izleyicisini ekrana kilitleyen Leyla ile Mecnun’un bu kez bambaşka bir hikâye ile sevenleriyle yeniden buluşturan Burak Aksak, Leyla ile Mecnun kitabının imza günü için 29 D&R Ankara Cepa’da okurlarıyla buluşacak.

D&R'lardaki imza günleri şöyle:     

27 Nisan Cuma  Metin Uca  D&R Adana Optimum 18:00

27 Nisan Cuma  Ahmet Ümit  D&R Cevahir Avm18:00

28 Nisan Cumartesi Koray Avcı   D&R Ankara Panora14:00

28 Nisan Cumartesi  Kerem Fırtına    D&R Eskişehir Espark15:00

28 Nisan Cumartesi Bir Yaz Gecesi ve Shakespeare  D&R Zorlu Avm18:00

29 Nisan Pazar  Ahmet Ümit D&R Tekirdağ Tekira15:00

29 Nisan Pazar Burak Aksak D&R Ankara Cepa15:00

(FOTOĞRAF)

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