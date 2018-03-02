D&R’ dan 8 Mart'a özel kitap seçkisi

İSTANBUL, ()-8 MART'TA kutlanan Dünya Kadınlar Günü kapsamında mutlaka okunması gereken kitaplar, D&R’da okuyucuları bekliyor. Keşfetmeye doyamayacağınız bu kitap seçkisinde, kadınların yaşam mücadelesini ve yaşadıkları zorlukları farklı bir gözden anlatılıyor.

Kültür, sanat ve eğlence dünyası D&R, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırladığı seçki ile günün anlam ve önemini ön plana çıkarıyor. Keşfetmeye doyamayacağınız bu kitap seçkisinde, kadınların yaşam mücadelesini ve yaşadıkları zorlukları farklı bir gözden anlatan Virginia Woolf, John Stuart Mill, Suna Kıraç, Carol Dyhouse, Emma Goldman, Simone de Beauvoir, Clarissa P. Estes, Bell Hooks ve daha birçok yazar yer alıyor. 32 eserden oluşan seçkide dünyanın farklı noktalarından ilham veren bakış açıları sunuluyor.

8 Mart Kitap Seçkisi şöyle:

Emma Goldman:Dans Edemeyeceksem Bu Benim Devrimim Değil, Virginia Woolf: Bir Yazarın Yaşamı, Clarissa P. Estes:Kurtlarla Koşan Kadınlar, Bell Hooks:Feminizm Herkes İçindir, Carol Dyhouse:Gösteriş, Bülent Gardiyanoğlu: Kadın Olmayı Hatırlamak, Altın Mimir:Kadının Hak Arama Rehberi, Sara Baherirad: Kadın Gibi Kadın, Sassa Buregren: Küçük Feministin Kitabı, Kolektif: Kirpiğiniz Yere Düşmesin, Irene Zeilinger: Hayır Hayır Demektir, Çağatay Aydoğan: Kahraman Kadınlar, Elena Favilli, Francesca Cavallo: Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler, Elena Favilli, Francesca Cavallo: Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler 2, Elif Ergu: İlham Veren Kadınlar, M. Esra Yıldırım: Yeni Bir Hayat Kurmak, Murat Bardakçı:Safiye, Servin Sarıyer: Tarihin Yazmadığı Kadınlar, Angela Davis: Bir Otobiyografi, Sylvia Plath:Sırça Fanus, Carl Gustav Jung:Feminen, John Stuart Mill: Kadınların Özgürleşmesi, Virginie Despentes: King Kong Teori, Simone de Beauvoir: Aramızda, Valerie Solanas: Erkek Doğrama Cemiyeti Manifestosu, Maxine Molyneux: Tanrısız Patronsuz Kocasız, Suna Kıraç: Ömrümden Uzun İdeallerim, Kolektif: Ses Ver İlham Ver, Banu Başeren, Altun Çalasın:Tanrıçalar Cadılar ve Aykırı Kadınlar, Irene Civico, Sergio Parra:Kadın Savaşçılar, Gülnur Acar Savran:Kadının Görünmeyen Emeği, Barbara Mujica:Frida.

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