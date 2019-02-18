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Doğa dostu ressam Süzet Haklı İKÜSAG’da

İSTANBUL,() - Eserleriyle doğal hayatın korunmasına dikkat çekmeyi amaçlayan ressam Süzet Haklı, 'Serenity' isimli kişisel sergisi ile İKÜSAG’da sanatseverlerle buluşuyor. İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG) 2018-2019...

Doğa dostu ressam Süzet Haklı İKÜSAG’da

İSTANBUL,() - Eserleriyle doğal hayatın korunmasına dikkat çekmeyi amaçlayan ressam Süzet Haklı, 'Serenity' isimli kişisel sergisi ile İKÜSAG’da sanatseverlerle buluşuyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG) 2018-2019 sanat sezonunun beşinci sergisinde, ressam Süzet Haklı’yı ağırlıyor. Sanatçı, 'Serenity' adlı kişisel sergisini 8 Mart Cuma günü gerçekleşecek açılışla sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Resimlerinde evrensel mesajlar vermeyi hedefleyen Süzet Haklı, özellikle hayvanların neslinin tükenmesi ve doğal hayatın korunması konularına dikkat çekiyor. Son çalışmalarında, geçmişten günümüze kadar gelen ve miras değeri olan yapıların içine, nesli tükenmeye başlayan hayvanları yerleştiren sanatçı, bu şekilde insanları eyleme geçirmeyi amaçlıyor.

Eserlerinde, mekanlara detaylı bir şekilde yer veren ve öyküleyici bir dil kullanan Haklı, her şeyin hızla tüketildiği günümüzde “koruma”nın önemine de dikkat çekiyor. Bir UNESCO projesi için de çalışmalarını sürdüren sanatçı, eserlerini 8 Mart Cuma günü saat 15.00’da İKÜ Ataköy yerleşkesinde gerçekleştirilecek açılış kokteyli ile görücüye çıkaracak.

20’ye yakın yağlı boya ve akrilik tablonun yer alacağı 'Serenity' sergisi 22 Mart Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.

 

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