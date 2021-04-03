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Dipçik Sokak Bestekar Nihat İncekara oldu

Eyüp Mûsıki Vakfı’nin kurucularından olan Eyüpsultanlı bestekar Nihat İncekara’nın ismi Eyüpsultan’da bir sokağa verildi. İslambey Mahallesi’nde daha önce Dipçik olan sokağın ismi, düzenlenen bir törenle Bektekar Nihat İncekara Sokağı olarak değiştirildi.

KÜLTÜR-SANAT 03.04.2021, 19:34 03.04.2021, 19:41 Murat Aydın
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Dipçik Sokak Bestekar Nihat İncekara oldu
Dipçik Sokak Bestekar Nihat İncekara oldu
Dipçik Sokak Bestekar Nihat İncekara oldu

Eyüp Mûsıki Vakfı’nin kurucularından olan Eyüpsultanlı bestekar Nihat İncekara’nın ismi Eyüpsultan’da bir sokağa verildi. İslambey Mahallesi’nde daha önce Dipçik olan sokağın ismi, düzenlenen bir törenle Bektekar Nihat İncekara Sokağı olarak değiştirildi.

Programa, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Alper Asım Özer, Devlet Eski Bakanı Mehmet Sevigen ile birlikte Nihat İncekara da katıldı.

Nihat İncekara’nın biyografisinin slayt gösterimiyle başlayan program, Eyüpsultan Mûsıki Vakfı’nın müzik dinletisiyle devam etti.

“İNSANIN DEĞERİ YAŞARKEN BİLİNMELİ”

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken verdiği röportaj’da, Eyüpsultan’a yıllarca hizmet etmiş, besteler yapmış Nihat İncekara’nın adının Eyüpsulta’da bir sokakta yaşatmak mutluluk verici olduğunu belirterek şunları söyledi;

“Böyle değerlerimizin kıymeti onlar yaşarken bilinmeli. İsimlerinin bir sokakta, bir kültür merkezine vermek benim önemsediğim bir konu. Bundan sonraki süreçte de bununla ilgili atılımlarımız olacak. Yaşayan değerlerimizi de onlar hayattayken gururlandırmamız gerektiğini düşünüyorum. Burası tarihe mal olmuş bir ilçe Eyüpsultan'a besteleriyle değer katmış birini böyle anıyor olmak güzel bir şey.”

SESSİZDİR, SAKİNDİR, HUZURLUDUR EYÜP

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara konuşmasında şunları söyledi:

“Ahmet Haşim’inde dediği gibi Melali bilmeyen ne bilsin bizi. Eyüpsultan bizim için hizmet etmekten gurur duyduğumuz, yaşamaktan keyif aldığımız bir yer. Eyüpsultan’da Ebu Bekir Ağa, Zekai Dede, Şefki bey gibi bir çok değerlerimiz var. Bestekar Nihat İncekara’nın adının Eyüpsultan’da bir sokağa verilmesinden dolayı, başta Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’e, meclis üyelerimize ve fikir sahibi herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve Nihat İncekaranın Sessizdir, sakindir, huzurludur Eyüp bestesiyle de Eyüpsultan’ın huzuruna katkı sağlayacağını düşünüyorum.”

“İNSAN HAYATINDA BUNDAN DAHA GÜZEL BİR ARMAĞAN OLAMAZ”

Eyüpsultan’ın değerlerinden Bestekar Nihat İncekara ise yaşadığı gurur ve mutluluğu şu sözlerle ifade etti:

“Bugün benim adımın Eyüpsultanlı biri olarak, Eyüpsultan’da bir sokağa veriliyor olması tarif edilemez bir duygu. Bir insan hayatında bundan daha güzel bir armağan sanırım olamaz. Bu gururu bana yaşatan başta Eyüpsultan Belediye Başkanımız Sayın Deniz Köken’e ve tüm meclis üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum.”

NİHAT İNCEKARA KİMDİR?

08.08.1944 tarihinde Kırklareli’nde doğdu. Çok küçük yaşta iken ailesi ile birlikte Eyüpsultan’a yerleşti. İlk ve ortaokulu Eyüpsultan’da, liseyi Beyoğlu Ticaret Lisesi’nde okudu. Öğrenim hayatını İktisâdî ve Ticari İlimler Akademisi’ni bitirerek tamamladı. 25 yıla yakın özel sektörde muhasebe ve malî işler uzmanı olarak çalıştıktan sonra 1984-1987 yılları arasında Eyüpsultan Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.

Orta öğrenimini sürdürdüğü yıllarda kendi özel merakı ile şarkı güftelerini ezberleyerek bu konuda oldukça yüksek sayıda şarkıyı, sözleri, makamı ve bestekârı ile birlikte öğrendi. Daha sonra Avni ANIL’ın kendisine verdiği kanunu öğrenmek için Eyüp’te bulunan kanuni Şeref SUNAY hanımdan kısa bir süre dersler aldı. Bir sürede Dr. Teoman ÖNALDI yönetimindeki İleri Türk mûsıkîsi Konservatuarı Derneği’nden faydalanan Nihat İncekara, Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı olduğu 1984 yılında arkadaşları ile birlikte Eyüp mûsıkî Derneği’ni kurdu. O tarihten bu güne 2 dönem dışında derneğin başkanlığını yapmakta ve mûsıkîmizin Eyüpsultan çevresinde eski köklü hüviyetini sürdürmesi ve mûsıkîmize gönül verenlerin bir araya gelmesi yolunda Eyüpsultan’da hizmetler vermeye devam etmektedir.

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