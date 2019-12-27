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“'Dilsiz' ismi, filmin anlam dünyasıyla örtüşüyor”

Usta bir hattat ile genç bir ressamın yollarının kesişmesini konu alan Dilsiz filminin gösterimi öğrenciler ve akedemisyenlere özel olarak Silivri'de yapıldı. Gösterim sonrasında düzenlenen şöyleşide Yönetmen Murat Pay, “Film ile ilgili...

KÜLTÜR-SANAT 27.12.2019, 13:58
“'Dilsiz' ismi, filmin anlam dünyasıyla örtüşüyor”
Usta bir hattat ile genç bir ressamın yollarının kesişmesini konu alan Dilsiz filminin gösterimi öğrenciler ve akedemisyenlere özel olarak Silivri'de yapıldı. Gösterim sonrasında düzenlenen şöyleşide Yönetmen Murat Pay, “Film ile ilgili organik bir süreç yaşadık ve hikaye bizi bir yerlere götürdü. Filmin ismi de hikayenin anlam dünyasıyla örtüştü” dedi.

Dilsiz Filmi, İstanbul Rumeli Üniversitesi’nin katkılarıyla akademisyenlerin ve öğrencilerin katılımlarıyla Cinema Pink salonlarında gösterime girdi. Filmi, yönetmen Murat Pay ve oyuncular Vildan Atasever, Ozan Çelik ile birlikte izleyen öğrenciler daha sonra film ile ilgili sorular sordu. Silivri’de gerçekleşen organizasyonda üniversitenin Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü’nde eğitim alan öğrenciler teknik ve kariyer soruları da yöneltti. 

“HER FİLMİN BİR DURUŞU VARDIR”

Dilsiz filminin yönetmeni Murat Pay, filmlerde seyirciye duygunun verilmesinin önemine değinerek, “Bazı duygular etrafında gidebiliyor muyum?’ diye bakarım film izlerken. Bana bu sanki daha önemli gibi geliyor. Bu benim yönetmen olarak daha öncelediğim durum. Her filmin bir duruşu vardır ve o duruşta yönelim yapar. İnsanların zihninde de bu bir yerlere gider ama asıl konu samimi paylaşım. Oyuncu arkadaşlarımın da çok bir mesaj kaygısı taşıdıklarını düşünmüyorum” diye konuştu. Filmin ismini neden Dilsiz koyduklarını hatırlamadığını söyleyen Pay, organik bir süreç yaşadıklarını, hikayenin kendisini bir yerlere götürdüğünü ve filmin adının da buradan Dilsiz koyularak hikayenin anlam dünyasıyla örtüştüğünü söyledi.

“NASIL BİR HİS BIRAKTIĞINI SONRA GÖRÜYORSUNUZ”

Oyuncu Vildan Atasever, Dilsiz filminde canlandırdığı Selma karakteri için, “Bir his var, bir karakter var ve sende o karakterden hissettiklerini kendi hayatına da bakıp, kendinden de bir şeyler bulup o hissi önce seyirciye anlatmak değil aslında burada ki unsur. Önce kendin o hissi yaşayıp onu tecrübe etmek, sonra zaten seyirciye ulaştığında da onlarda nasıl bir his bıraktığını siz sonra görüyorsunuz zaten” ifadelerini kullandı.

“BU TARZ FİLMLER YAPMAK ÇOK ZOR”

Boğaziçi Film Festivali’nde Dilsiz filminin en iyi senaryo ödülünü aldığını söyleyen Yapımcı Murat Erdağı, “Bu şekilde de maddi olarak bazı şeyleri tolere edebileceğiniz taraflar oluyor. Bazı sponsorlar destek verdi tabi ki ve arkanızda böyle güçler olmadığı sürece bu tarz filmler yapmak gerçekten çok zor. Çok riskli ve bir yapımcı için bence büyük bir risk taşıyor” dedi.

Oyuncu Ozan Çelik ise kendisine yöneltilen bir soru üzerine, filmdeki Sami karakterine kendisinden bir şeyler katma noktasında yönetmenin sınırlarına bağlı kalarak yorum kattığını belirterek, “Tabi ki kattığım şeyler oldu ama çok küçük şeyler bunlar” diye konuştu.

Dilsiz filminin yapımcı, yönetmen ve oyuncularına plaket takdim eden İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hazım Tamer Dodurka, “Öğrencilerimiz filmi zevkle izledi ve soru cevap bölümünde de yoğun katılım gösteriler. Herkese teşekkür ediyorum. Geride kalan aylarda tarihi ve kültürel mirasın önemli bir değeri olan Karagöz Festivali’ni üniversite olarak gerçekleştirdik. Bugün de kaybolmaya yüz tutmuş bir değerimizi, ‘Hat sanatını’ bugün belki de Dilsiz Filmi ile sizler ölümsüzleştirdiniz. İnanıyorum ki nesillere aktarmada bu çabanız büyük katkı sağlayacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

(/GÖRÜNTÜLÜ)

 

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