Diaspora Uluslararsı Kısa Film Festivalinde kazananlar belli oldu

Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali, Atlas Sineması’nda gerçekleştirilen kapanış ve ödül töreniyle sona erdi. Türk diasporasının en yetenekli sanatçılarından Karsu Dönmez’in de sahne aldığı festivalin ödül töreninde Türkçe Konuşan Filmler Yarışma Kategorisi’nde En İyi Film Ödülü’nü “İklim Değişimi” filmiyle Yasemin Demirci kazanırken Yabancı Dilde Filmler Yarışması Kategorisi’nde ise En İyi Film Ödülü, yönetmenliğini Viv Li’nin yaptığı “I Don’t Feel at Home Anywhere Anymore”filminin oldu.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Türkiye Radyo Televizyon Kurumu(TRT) kurumsal iş ortaklığında; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Ulaşım Sponsoru Türk Hava Yolları (THY)ve Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı destekleri ile; Boğaziçi Kültür Sanat Vakfıorganizasyonunda 27-29 Ağustostarihleri arasında gerçekleştirilen Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali’nin bu akşam (29 Ağustos) Atlas Sineması’ndaki kapanış ve ödül töreninde kazanan isimler belli oldu. Sunuculuğunu Simge Fıstıkoğlu’nun üstlendiği festivalin kapanış ve ödül töreninde dünyanın pek çok noktasında verdiği konserlerde ayakta alkışlanan ve Türk diasporasının en yetenekli sanatçıları arasında yer alan Karsu Dönmez; caz, blues ve Türk Müziği’ni harmanladığı parçalarıyla geceye renk kattı.

“Diaspora Kavramı Sonraki Yıllarda Adını Daha Sık Duyuracak”

Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen festivalin ödül törenine T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, sponsor kuruluşlar, film ekipleri, basın mensupları ve çok sayıda davetli katılım gösterdi.

Gecede törenin açılış konuşmasını Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren yaptı. Yurt dışında hikayeleri, üzüntüleri, sevinçleri ve yaşamları anlatılmayan çok ciddi bir diaspora kitlesinin olduğunu söyleyen Eren, dünyada 300 milyon diasporanın farklı ülkelerde yaşadığına dikkat çekti. Diasporanın sadece belirli toplulukların değil dünyanın pek çok farklı noktasında yaşayan toplulukları da kapsadığını belirten Eren, “Bizler de Türkiye olarak 6,5 milyon Türk diasporasına sahibiz” dedi. Diasporada uzun süredir yaşayan Türkler’in yaşadıkları mutlulukları, sıkıntıları, hüzünleri ve sevinçleri olduğunu dile getiren Eren, günümüzde Avrupa’da yaşayan diğer nesillerin de büyük potansiyelinin olduğunu vurguladı. “Diasporaların sesini daha yüksek sesle duyurmak için Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali”ni hayata geçirdik” diyen Eren, diaspora olgusu ve kavramının sonraki yıllarda adını çok daha sık duyuracağını belirtti. Farklı diasporaların ortak sorunları olduğunu ve bunların konuşulması için de festival aracılığıyla ortak bir platform kurduklarına değinen Eren, insanlar arasındaki birlik ve beraberliğin daha da fazla artırmak istediklerinin altını çizdi. Anlamın daha yoğun bir şekilde verilebilmesi için bir kısa film festivali düzenlediklerini söyleyen Eren, kendisinin de çok heyecanlı olduğu üç gün geçirdiğini belirtti.

“Türk Diasporası Zenginlikleri de Beraberinde Getiriyor”

Açılış konuşmasının ardından sahneye gelen isim T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam oldu. Festivalin ilk yılı olmasına karşın başarılı ve etkin bir festivalin düzenlendiğini söyleyen Çam, sanata en çok ihtiyaç olan bir dönemde böylesine değerli bir festivali düzenleyen herkese teşekkürlerini sundu. Festivale 3123 başvurunun yapıldığına da vurgu yapan Çam, “Yaşamış olduğumuz bu dönemde her bir ürünün ayrı bir kıymeti ve değeri olacaktır ve bundan sonraki süreçte de çeşitli vesilelerle üretilen bu eserlerin dünyada da ses getirecek şekilde karşılığını alacaklardır” dedi ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da selam ve sevgilerini iletti. Yurt dışında yer alan Türk diasporalarının zenginlikleri de beraberinde getiren bir gücün olduğuna vurgu yapan Çam, kültür ve tarihi temsil bu gücün sanat ve sinema aracılığıyla temsil edilmesinin de önemine değindi. Türkiye’de yaşayan pek çok farklı milletin tek potada eridiğinin çok önemli olduğunu da kaydeden Çam, tüm bu toplulukların birbirleriyle arasında iletişim kanallarının kurulmasının da yapılan kültürel çalışmalarla önemli bir noktaya geleceğinin altını çizdi.

En İyi Film Ödülü Yasemin Demirci’nin “İklim Değişimi”ne Gitti

Festivalin ilk yılında Türkçe Konuşan Filmler Yarışma Kategorisi ve Yabancı Dilde Filmler Yarışması Kategorisi’nde en iyileri Yönetmen Anthony Nti, Asya Dünya Film Festivali Direktörü Asel Sherniyazova, Bakü Uluslararası Kısa Film Festivali Direktörü Fehruz Shamiyev, Saraybosna Film Merkezi Direktörü ve Yönetmen Ines Tanović, Yönetmen Nariman Aliev ile Yazar ve Yapımcı Samed Karagöz’den oluşan ana jüri üyeleri belirledi.

Jürinin değerlendirmesi sonucu Türkçe Konuşan Filmler Yarışma Kategorisi’nde 5.000€ değerindeki En İyi Film Ödülü, Yasemin Demirci’nin yönettiği İklim Değişimi filminin oldu. Kazanan ismi Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı açıkladı.

Konuşmasına Diaspora kavramının biraz kural biraz üzüntü anlamına geldiğini dile getirerek başlayan Aycı, bunun yanı sıra diasporanın bir sanat olduğunu ve hikaye anlamına da geldiğini belirtti. Türk Hava Yolları’nın festivale olan desteğini de ifade eden Aycı, davet için tüm festival ekibine teşekkür etti.

Festivalin Türkçe Konuşan Filmler Yarışma Kategorisi’nde 2.500€ değerindeki TRT Özel Ödülü’nü Roman Hodel’in yönettiği Hakem filmi kazandı. Ödülü kazanan ismi ise TRT 1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz açıkladı.Ödülü vermeden önce yaptığı konuşmasında dünyada içerik sıkıntısının çekildiğini belirten Yavuz, bu kısa film festivalinin sadece diasporanın sesi olmakla kalmayıp Türk ve dünya sinemasına önemli katkılar sağlayacağını söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

1.500€’luk En İyi İkinci Film Ödülü ise Susam filmiyle Sami Morhayim’in oldu. Ödülün sahibini T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam anons etti.

Törende Yabancı Dilde Filmler Yarışması Kategorisi’nde 5.000€ değerindeki En İyi Film Ödülü, yönetmenliğini Viv Li’nin yaptığı I Don’t Feel at Home Anywhere Anymore filmine gitti. Ödülü açıklayan isim ise Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali Başkanı Abdullah Eren oldu.

Festivalin Yabancı Dilde Filmler Yarışması Kategorisi’nde 2.500€ değerindeki Jüri Özel Ödülü, yönetmenliğini Morad Mustafa’nın yaptığı Ward’s Henna Party filminin oldu. Kazananı açıklayan isim festivalin jüri üyelerinden Saraybosna Film Merkezi Direktörü ve Yönetmen Ines Tanović oldu.

Kategorideki 1.500€’luk En İyi İkinci Film Ödülü’nün sahibi ise Sandra Desmazieres’nin Flowing Home filmi olarak belirlendi. Ödülü açıklayan isim T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam oldu.

Seyirci Ödülü “Düğün Fotoğrafı”nın Oldu

Festival programındaki filmleri salondaki gösterimlerin yanı sıra festivalscope.com adresinden de takip eden sinemaseverlerin verdikleri oylarla belirledikleri 500€ değerindeki Seyirci Ödülü’nü ise Düğün Fotoğrafı filmiyle Cemalettin Baş kazandı. Baş’a ödülünü T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz takdim etti.

Türkiye’de ulusal ve uluslararası ölçekte başarıyla sürdürülen birçok festival olduğunu söyleyen Yılmaz, Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali’ni kültür sanat hayatına kazandıran T.C Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali Direktörü Emrah Kılıç’a, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı Başkanı Ogün Şanlıer’e ve emek gösteren herkese teşekkürlerini sundu. Yılmaz ayrıca sinemaya yaptığı katkılardan dolayı TRT’ye ve kendilerini hiçbir yerde yalnız bırakmayan Türk Hava Yolları’na da özel teşekkür etti. Festivale katılan tüm senarist, yönetmen, yapımcı ve sinema emekçilerine de şükranlarını sunan Yılmaz, daha sonra ise ödülü kazanan ismi anons etti.

Ödül töreninin konuğu Karsu Dönmez de sahne almadan önce kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Ödül törenine davet edildiği için teşekkürlerini sunan Karsu Dönmez, kendisinin filmler için müzik yaptığını ve müzisyenler için bu sürecin çok ayrıntılı bir süreç olduğuna dikkat çekti. “Tüm bestelerimi ve müziğimi özgürce yapıyorum” diyen KarsuDönmez, sinema filmindeki bir sahnenin duygusunu seyirciye müzik aracılığıyla geçirmenin çok mutlu eden bir süreç olduğundan bahsetti. Sinemaya büyük saygı duyduğunu da belirten başarılı sanatçı, davetliler için geceye özel müzikler hazırlandığını söyleyerek keyifli bir tören diledi.

DİASPORA ULUSLARARASI KISA FİLM FESTİVALİ KAZANANLAR

Türkçe Konuşan Filmler Yarışma Kategorisi

En İyi Film Ödülü (5.000€): İklim Değişimi – Yasemin Demirci

TRT Özel Ödülü (2.500€): Hakem – Roman Hodel

En İyi İkinci Film Ödülü (1.500€): Susam – Sami Morhayim

Yabancı Dilde Filmler Yarışması Kategorisi

En İyi Film Ödülü (5.000€): I Don’t Feel at Home Anywhere Anymore – Viv Li

Jüri Özel Ödülü (2.500€): Ward’s Henna Party – Morad Mustafa

En İyi İkinci Film Ödülü (1.500€): Flowing Home -- Sandra Desmazieres

Seyirci Ödüllü (500€): Düğün Fotoğrafı – Cemalettin Baş