Dhafer Youssef, Türkiye’deki hayranlarıyla buluşacak

Dhafer Youssef, dünya çapında elli binden fazla satan albümü Birds Requiem’in ardından yayımladığı Diwan of Beauty and Odd albümünün turnesi kapsamında 6 Mart’ta İstanbul’daki CRR Konser Salonu’nda, 8 Mart’ta Ankara’da MEB Şura Salonu’da, 10 Mart’ta Bursa’da Nilüfer Belediyesi BAOB Salonu’nda konser verecek.

Caz dünyasının ilgisini 1999 yılında yayımladığı ilk albümü Malak ile çeken sanatçı, Nils Petter Molvaer, Bugge Wesseltoft ve Arto Tunçboyacıyan gibi isimlerle de çalıştı. Sufi geleneğini, caz unsurlarını ve Arap lirizmini harmanladığı müziğini kendine özgün bir üslupla yorumlayan Tunuslu udi, şarkıcı ve besteci, bugüne kadar imza attığı 8 albüm ve dünya çapında yüzlerce canlı performansla müzikal yükselişini hep bir üst seviyeye çıkardı.

