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Devlet Tiyatrosu, Yakutiye Medresesi'nde oyun sahneleyecek

ERZURUM Devlet Tiyatrosu, kuruluşunun 21'inci yılında 'Kayıp El' oyunuyla perdelerini açtı. 21 yılda hem kendilerinin hem de izleyenlerin mutlu olduğunu belirten Erzurum Devlet Tiyatrosu Müdürü Emrah Keskin, 5 yıllık planlarını hazırladıklarını...

KÜLTÜR-SANAT 11.11.2019, 10:21
ERZURUM Devlet Tiyatrosu, kuruluşunun 21'inci yılında 'Kayıp El' oyunuyla perdelerini açtı. 21 yılda hem kendilerinin hem de izleyenlerin mutlu olduğunu belirten Erzurum Devlet Tiyatrosu Müdürü Emrah Keskin, 5 yıllık planlarını hazırladıklarını hem Yakutiye Medresesi hem de tiyatro sahnesinde oynayacakları bir oyun planladıklarını söyledi. 

1998 yılında merkez Yakutiye ilçesi Mumcu Caddesi üzerindeki binada hizmete giren Erzurum Devlet Tiyatrosu, 1 Nisan 2016 yılında çıkan yangının ardından İl Sağlık Müdürlüğü'nce tahsis edilen merkez Palandöken ilçesindeki Nihat Kitapçı Göğüs Hastalıkları Hastanesi Salonu'na taşındı. Yeniden düzenlenen salonda oyunlarını sahneleyen Erzurum Devlet Tiyatrosu, 21'inci yılda İrlandalı yazar Martin Mcdonagh'ın yazdığı, Ekin Tunçay Turan'ın Türkçeye çevirdiği, Devlet Tiyatroları İstanbul Sanatçısı Kuvvet Yurdakul'un yönettiği Kayıp El oyunuyla izleyicisiyle buluştu. Erzurum Devlet Tiyatrosu Müdürü Emrah Keskin ile Abdullah Arif Atalay, Oğuzhan Vartolioğlu, Özlem Sak'ın rol aldığı 'Kayıp El' izleyicinin beğenisini kazandı. 

İZLEYİCİ SAYISINDA REKORA İMZA ATTIK

Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun 21 senede çok önemli başarılara imza attığını belirten Emrah Keskin, izleyicinin tiyatrodan, kendilerinin de izleyicilerden memnun olduğunu söyledi. Ortaoyunundan Amerikan oyunlarına her tarzda oyunu seyirciyle buluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Keskin, geçtiğimiz yıl 65 bin izleyiciyle rekor kırdıklarını kaydetti. Oyunlarını yüzde yüze varan doluluk oranıyla sahnelediklerini anlatan Keskin, izleyenlerden güzel tepkiler aldıklarını bildirdi. Keskin, "İnanılmaz tepkiler oluyor. Tiyatro bu şehrin özüne yerleşmiş. Çok beğeniler alıyoruz. Bazen yer bulamamaktan yakınıyorlar. Yüzde 100'lere varan dolulukla giden bir tiyatromuz var. Şimdi Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüyle anlaşarak kampüse de bir gişe koymak istiyoruz. 110 bin öğrencisi bulunan üniversiteyle izleyici kapasitemizi daha yukarılara çıkarmayı düşünüyoruz. Yer problemi için çözüm arıyoruz. Şu an tiyatro için planlanan bir yer var. Genel müdürlükten teknik ekip gelerek yerin uygunluğuna bakacak. Erzurum, bir an önce yepyeni bir sahneye kavuşacak" diye konuştu.

YAKUTİYE MEDRESESİ'NDE TİYATRO

Erzurum Devlet Tiyatrosu olarak 5 yıllık planlarını yaptıklarını belirten Keskin, "21 yılda güzel şeyler yaptık. Şimdi genel müdürlüğümüz de onaylarsa Yakutiye Medresesi'nde ve kendi sahnemizde bir oyun planlıyoruz. Tasavvuf ögeleriyle bir oyun yapmayı düşünüyoruz. Hem medrese içinde hem de sahnede oynanacak. Böyle güzel bir şey hazırlamaya çalışacağız" dedi. 

ÖĞRENCİLERE İŞ İMKANI DOĞUYOR

Tiyatroda Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olan çok sayıda sanatçı olduğunu vurgulayan Keskin, tiyatro, dekor, kostüm bölümlerinin bir avantaj olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tiyatro, dekor, kostüm bölümlerinin olması bizim için büyük avantaj. Ortak çalışmalar yapıyoruz. Mezun olan arkadaşlara burada iş imkanı doğuyor. Öğrencilerimiz çalışıyor, dekor, kostüm bölümünden hocalarla birlikte oyunların dekorlarını birlikte hazırlıyoruz."

HEM İŞ HEM MESLEĞİ İCRA ETME İMKANI

Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk ana sanatları bölümünü 4 yıl önce bitirdiğini belirten Özlem Sak, tiyatroyu ve Erzurum'u çok sevdiğini söyledi. Bölgedeki devlet tiyatrolarının öğrenciler için hem iş hem de mesleği icra etmede önemli rolü olduğunu ifade eden Sak, oyunculuk bölümü mezunlarının tiyatrolarda iş bulabildiklerini kaydetti.  Erzurum Devlet Tiyatrosu'nda 10 yıldan beri oyuncu olarak görev aldığını anlatan Arif Atalay, Atatürk Üniversitesi mezunu olduğunu belirterek, "Burada ağabeyim ve ablalarımı izleyerek geliştim. Onlarla aynı sahneyi paylaştım. Güzel sanatlarda dersine girdiğim arkadaşlarım var şimdi onlarla sahneyi paylaşıyorum. Erzurum Devlet Tiyatrosu, hem oyunlarını sahneledi hem de kendi oyuncularını yetiştirdi. Burası, genç oyuncuların, okulunu bitiren öğrencilerin hem sanatını icra etmelerini sağladı hem de iş kapısı oldu" dedi.
 

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