Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten çekildi
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten...
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4 milyar TL kaynak
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4...
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe dikkat çekti
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe...
Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
Bahçeli'den Cumhur ittifakı açıklaması

Denizli'de Uluslararası Cam Bienali başladı

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 5'ncisini düzenlediği Uluslararası Cam Bienali, törenle açıldı. Bu yıl 'Yansıma' temasıyla düzenlenen bienalde, çok sayıda cam sanatçısı performanslarını sergiledi. Büyükşehir Belediye...

Denizli'de Uluslararası Cam Bienali başladı
DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 5'ncisini düzenlediği Uluslararası Cam Bienali, törenle açıldı. Bu yıl 'Yansıma' temasıyla düzenlenen bienalde, çok sayıda cam sanatçısı performanslarını sergiledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Türkiye'deki tek cam bienalini yapan belediye olarak sanata ve sanatçıya ev sahibi olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.
İki yılda bir düzenlenen ve bu yıl 'Yansıma' temasıyla yapılan bienalin açılışına AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, yerli ve yabancı cam ustaları, öğrenciler ve ziyaretçiler katıldı. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen bienalde açılan stantlarda camdan yapılan eserler sergilendi. 3 gün sürecek bienale Amerika, Fransa, Letonya, İtalya ve Türkiye'den 60 sanatçı katıldı. Ünlü cam sanatçıları, kendilerine ayrılan bölümlerde hünerlerini sergiledi. Sanatçılarını ateşi kullanarak cama verdiği şekiller izleyenlerin beğenisini kazandı. Canlı cam gösterilerinin de yer aldığı bienalde, farklı konseptlerde 200 parça eser sergilenecek. Başkan Zolan, bienalin uluslararası seviyede Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıdığını belirtti. cam kullanımının insan hayatının olmazsa olmazlarından olduğunu ifade edeN Başkan Zolan, "Cam, hayatımızın her alanında yer alıyor. Camın sanat eseri haline gelmesi zor ve zahmetli bir iş. Buraya gelen vatandaşlarımız, yapılacak gösterileri ücretsiz olarak takip edebilecek. Burada cam ile insanları ve sanatı buluşturuyoruz. Türkiye'de tek cam bienali yapan belediye olarak, sanata ve sanatçıya ev sahibi olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328