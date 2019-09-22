KONYA'da, Mevlana'nın doğumunun 812'nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Uluslararası Mistik Müzik Festivali'ne katılmak için kente gelen ve bir süre önce Müslüman olan ABD'li sanatçı Della Miles, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Miles, "Mevlana benim müziğime de etkili olacak. Hep merak etmişimdir 'İngilizce bilmeyen insanlar neden beni çok takip ediyor, müziğimi dinliyorlar?' diye bunu mistik müzikte anladım" dedi.Dünyaca ünlü sanatçı Michael Jackson ve Whitney Houston'un uzun süre vokalistliğini yapan ve bir süre önce Türkiye'ye yerleşip, Müslüman olan Della Miles davetli olduğu Mevlana'nın doğum yıl dönümü nedeniyle düzenlenen '16'ncı Uluslararası Mistik Müzik Festivali'ni izlemek için Konya'ya geldi. Miles, Mevlana Müzesi'ni de ziyaret etti. Mevlana'nın sandukası başında dua eden Miles'a yerli ve yabancı turistler ilgi gösterdi. Müzedeki ziyaretçiler ünlü sanatçıyla fotoğraf çektirebilmek için birbiriyle yarıştı.Mevlana'nın müziğine ilham olacağını belirten Della Miles, şöyle konuştu:"Mevlana'ya ilk defa geldim, ama bu son olmayacak. Bu ziyaret benim için bir eğitimdi. Öğrendiğim çok şey var. Mistik Müzik Festivali için davet edildiğim için onur duyuyorum. Ben bugün Mevlana Müzesi'ni ziyaret ederken pozitif enerji elde ettim. Pozitif enerji ve huzurla bir ziyaret oldu. Bu benim için bir eğitimdi. Bunlar tabii benim müziğimi de etkileyecek. Burada sahnede olmayı da çok istiyorum. İnşallah gelecek senelerde burada müziğimi yapacağım. Mevlana benim müziğime de etkili olacak. Hep merak etmişimdir 'İngilizce bilmeyen insanlar neden beni çok takip ediyor, müziğimi dinliyorlar?' diye. Bunu mistik müzikte anladım. Anlamadığım halde çok zevk aldım çok beğendim. Bugün ki gezim bana şunu anlattı müzik kalbe işliyor, müzikte dil yok. Ben soul-rock ile mistiği birleştirmeye karar verdim."