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Datça'da resim ve seramik çalıştayı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi (UKKSA) tarafından gerçekleştirilen '8'inci Knidos'un Sır'ı Sanat Festivali', 10 'Doğaya Saygı' temasıyla sürüyor. Festival etkinlikleri kapsamında, bu kez...

Datça'da resim ve seramik çalıştayı
MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi (UKKSA) tarafından gerçekleştirilen '8'inci Knidos'un Sır'ı Sanat Festivali', 10 'Doğaya Saygı' temasıyla sürüyor. Festival etkinlikleri kapsamında, bu kez resim ve seramik çalıştayı düzenlendi.
Datça'nın Yaka Mahallesi'ndeki, eski bir okul binasının restore edilmesi ile 8 yıl önce sanata ve sanatçılara kapılarını açan, Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi'nde, Anadolu Ünivesitesi ve Akdeniz Üniversitesi'nden öğretim üyesi ve öğretim görevlileri ile serbest çalışan 11 ressam ve seramik sanatçısı, 10 gün süreyle ortak çalışma için bir araya geldi. 28 Haziran'dan bu yana UKKSA seramik atölyesinde, üniversiteli 9 akademisyen sanatçının ellerinde şekillenen onlarca seramik eser fırınlanarak sergilenmeye hazır hale geldi. İki usta ressamın fırçasından çıkan birbirinden ilginç tablolar ise ise sanatseverlerin beğenisine sunulmaya hazırlanıyor.
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü öğretim üyesi Doç. Kamuran Özlem Sarnıç, uzun soluklu bir sanat festivalinin parçası olmaktan mutlu olduklarını belirtip, "Doğa'ya saygı konsepti içerisinde, her sanatçı kendi tarzında eserler üretmeye çalışıyor. Bu yıl 8'incisi düzenlenen bu etkinliğin çok daha uzun yıllar devam etmesini diliyorum" diye konuştu.
Anadolu Üniversitesi Seramik bölümü öğretim üyesi Doç. Dilek Alkan Özdemir de  UKKSA'yı 8 yıldır medyadan takip etiklerini belirti, "Bu yıl biz de davet edildik. Anadolu Üniversitesi'nden 3 akademisyen bu festivale dahil olduğumuz için kendimizi şanslı hissediyoruz. İlk kez gelen sanatçılar olarak burası bizde bir hayranlık uyandırdı. Umarım gelecek yıllarda yeniden bu etkinliklerin içinde yer alırız" dedi.
UKKSA'da 10 gün süren çalıştaya katılan sanatçılar şöyle:
"Akademisyen seramik sanatçıları, Doç. Dr. Dilek Alkan Özdemir, Dr. Ece Kanışkan, Öğr. Gör. Emel Bozkurt, Öğr. Gör. Emel Mülayim, Öğr. Gör. Faruk Manici, Öğr. Gör. Işık Aslıhan, Doç. Dr. Kamuran Özlem Sarnıç, Dr. Nilgün Salur, Öğr. Gör. Serap Erdoğan ve ressamlar Gül Yasa Aslıhan ve Çiğdem Öztürk."

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