Dalaman’da Athena coşkusu

Orhan SENCER / MUĞLA, () - DALAMAN'da düzenlenen müzik festivali “Milyonfest Dalaman”ın ikinci gününe Athena damgasını vurdu.
Muğla’nın Dalaman ilçesindeki Kayacık Sahili’nde önceki gün başlayan Milyonfest Dalaman’ın ikinci günü Gülçin Ergül ile başlarken, sırasıyla Melek Mosso, Gündoğarken, Adamlar, Ceza, Manga ve Athena sahne aldı. Gecenin kapanışını yapan Athena, seyirciden büyük alkış aldı.
Yarın sona erecek festivalde bugün MFÖ, Hayko Cepkin, Cem Adrian, Pamela, Kurtalan Ekspres, Can Gox ve What da Funk sahne alacak.