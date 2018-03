Dahi ressam Ivan Marchuk'un eserleri İzmir'de

YAŞAYAN 100 büyük dahi arasında gösterilen Ukraynalı ressam Ivan Marchuk'un eserleri Folkart Gallery'de, İzmirli sanatseverlerle buluştu.

Ukrayna Büyükelçiliği işbirliğinde, proje direktörlüğünü Fahri Özdemir'in, küratörlüğünü Coşar Kulaksız'ın, ev sahipliğini ise Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak'ın üstlendiği 'Düşsel Detaylar' isimli serginin açılışı Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha ve Folkart Gallery Sanat Danışmanı Doğan Hızlan'ın da aralarında bulunduğu, İzmir iş dünyası ile cemiyet hayatından çok sayıda davetliyi bir araya getirdi. Ünlü sanatçı Ivan Marchuk'un, Sovyetler Birliği zamanında ürettiği, dönemin hakim gücüne karşı cüretkar, fiziksel görünümleri bakımından sembolik ancak felsefi derin antik görüntülerle bezenmiş olarak tarif edilen ve Marchuk'un Lviv Uygulamalı Sanatlar Enstitüsü'ndeki yıllarından başlayıp, 'Dünyamın Sesi' dediği çalışmalarından ve olgunluk döneminde ortaya çıkardığı 'Ruhumun Sesi' dediği çalışmalarına kadar farklı dönemde üretilen 65 eseri sergi açılışına katılan sanatseverlerin beğenisini kazandı.

Sergi açılışında konuşan Büyükelçi Andrii Sybiha, dünyaca ünlü sanatçıları olan Marchuk'un eserlerine ev sahipliği yaptıkları için Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ve ekibine teşekkür etti. 82 yaşındaki ressam Ivan Marchuk da kısa konuşmasıyla İzmir'de, böylesi bir galeride eserlerinin sergilenmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Mesut Sancak ise Folkart Gallery'de, yine çok anlamlı bir serginin açılışına tanıklık yapıldığını, 'Düşsel Detaylar' sergisi ile birlikte sanatçı Ivan Marchuk'un da aralarında bulunduğunu söyledi. Marchuk'u, sanatını ve hayatını saygıyla selamladığını, bu büyük ressamı, Türkiye ve İzmir'de ağırlamaktan büyük onur duyduklarını dile getirdi.

'BÜTÜN TÜRKİYE'NİN DİKKATİNİ ÇEKECEKTİR'

Folkart olarak, kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde sürekli 'toplumsal iyilik ve kültür-sanat' odaklı ilerlediklerini ekleyen Sancak, "Biz şehrimizin kültür ve sanat hayatına sürdürülebilir katkıda bulunmayı çok önemsiyoruz. Uluslararası ses getirecek özellikteki bu sergi de, bizim sanata verdiğimiz değerin ciddi bir simgesi. Sanatın iyileştirici, değer üreten, hayata renk katan gücü; Folkart olarak, bizim iyiliğimizin ve aktif hayatımızın sembolü oldu. Folkart Galeri, bu mantığımızın ürünü. 2017 yılında Folkart Galeri'deki sergilerimizi gezmek üzere 140 bin kişi giriş yaptı. 2018 yılının ilki olan Chema Madoz'un sergisini gezenlerin sayısı ise 30 bine yaklaştı. Folkart Galeri İzmir kültür-sanat hayatının, can damarı oldu. Bu tablo ile gurur duyuyoruz. Bizi her zaman daha iyisini yapmaya teşvik ediyor. Eminiz ki, galerinin 12. sergisi olan, Marchuk'un 'Düşsel Detaylar'ı, sadece İzmirliler'in değil, bütün Türkiye'nin dikkatini çekecektir. Kültür-sanata katkımız bunlarla sınırlı değil. Her sergide yayımladığımız, çok dilli değerli kataloglar; Gravürler'de İzmir gibi, şehrimizin tarihsel mirasına saygının simgesi eserler; bizim İzmir'in kültür hayatına gönüllü katkılarımız" dedi.

Folkart sanat Danışması Doğan Hızlan ise bir sanatçının bir şehre gelmesinin o şehri güzelleştirdiğini, o şehrin hayatını değiştirdiğini söyledi. Hızlan, "Yaşayan 100 büyük dahiden biri olan Ivan Marchuk'un gelmesiyle birden bire hepimiz buraya geldik. Başka bir ülkenin, başka bir dünyanın güzelliklerini görüyoruz. Bu nasıl bir güzelliktir, bu doğrudan doğruya evrensel bir güzelliktir. Dünya küçük bir köy, bu dünyanın sanatçılarını tanımamız gerek. Böyle bir sergiyi oluşturdukları için Mesut Sancak ve Folkart yönetimine teşekkür ederim" dedi.

Konuşmaların ardından Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, günün anısı olarak Mesut Sancak ve Folkart Gallery Koordinatörü Fahri Özdemir'e el işlemeli yöresel birer gömlek armağan etti.

Bugüne kadar Türkiye'de açılan en kapsamlı Ivan Marchuk sergisi olan 'Düşsel Detaylar' için Türkçe, İngilizce ve Ukraynaca olmak üzere 3 dilde, 340 sayfalık bir albüm hazırlandı. Sergi 20 Mayıs 2018 tarihine kadar gezilebilecek.

Sergi açılışında, Şef Oğuzhan Kavruk yönetimindeki Karşıyaka Oda Orkestrası da etkinliğe müzikleriyle renk kattı



FOTOĞRAFLI