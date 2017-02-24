Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası CNR Kitap Fuarı’nı açacak

Uluslararası CNR Kitap Fuarı’nın resmi açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile 25 Şubat Cumartesi günü yapılacak. CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın beraberinde bakanların ve Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Münir Üstün’ün katılımı ile yapılacak.



CNR EXPO Yeşilköy’de 24 Şubat-5 Mart tarihlerinde ziyarete açık olacak fuar, “15 Temmuz” temasıyla düzenlenecek. Fuarda temaya uygun olarak, Türkiye'nin En Uzun Gecesi 15 Temmuz, 15 Temmuz Ruhu Işığında Ayasofya gibi pek çok söyleşi ve paneller gerçekleştirilecek. Yurt içi ve yurt dışından yüzlerce yazarı konuk edecek CNR Kitap Fuarı, 19 ülkeden 300 yayınevinin katılımı ile organize edilecek. Fuar, Alfa, Martı, Can, Nesil, Doğan Kitap, Timaş, Ephesus, Epsilon, Tübitak, Profil, İnkılab, Beyaz Balina, İz, Kırmızı Kedi, Yeditepe, Ötüken, Yakamoz, Edam, Yapı Kredi Yayınları, İş Bankası Yayınları, Semerkand, Damla, Tezkire, İnsan, Diyanet, Sedir, Pegasus gibi yayınevlerinin katılımı ile yapılacak.

