Çukurca'daki 400 yıllık kale evlerde restorasyon başladı

HAKKARİ'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesinde unutulmaya yüz tutmuş, 400 yıllık olduğu değerlendirilen tarihi kale evlerin turizme kazandırılması için restorasyon çalışmalarına başlandı. Kaymakam Temel Ayca, ihalesi tamamlanan tarihi 7 kale evin restorasyon çalışmalarına başlandığını belirterek, "Restorasyon çalışmaları biten evlerde kafe, restoran, sosyal donatı alanları ve butik oteller gibi yeni yaşam alanları oluşturulacak. Amacımız burayı yaşayan bir mahalle haline getirmek" dedi.Susam, pirinç, buğday, incir, ceviz, nar ve mısır gibi ürünlerin yetiştiği Irak sınırındaki Çukurca ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan tarihi kale evleri için Kaymakamlık ve Belediye kolları sıvadı. İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından birinci derece sit alanı olarak tescillenen ve sivil mimarinin en güzel örneklerinden biri olma özelliğini taşıyan toplam 21 kale ev, restore edildikten sonra kafe, restoran, sosyal donatı alanları ve butik oteller gibi yeni yaşam alanları oluşturulacak.'YAŞAYAN MAHALLE HALİNE GELECEK'Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, ilçedeki tarihi kale evlerin sivil mimarinin en güzel örneklerini oluşturduğunu belirterek, "Burada 21 tescilli ev bulunuyor. Burada ihalesi tamamlanan 7 evin restorasyon çalışmalarına başlandı. Bu evlerin tamamının restore edilmesiyle ilçe ekonomisine ve turizme büyük katkı sağlayacak. Kafe, restoran, sosyal donatı alanları ve butik oteller gibi yeni yaşam alanları oluşturulacak ve burası yaşayan bir mahalle haline gelecek. 400 yıldan fazla tarihi geçmişi olduğu söylenen bu kale evleri, Çukurca ilçemiz için büyük önem arz ediyor. Önümüzdeki hafta ilçemizde 'Foto Safari' festivali düzenliyoruz. Bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz bu festivalle, ilçemizi güzel haberlerle Türkiye'ye ve dünyaya duyurmak istiyoruz" dedi.