CRR’de Müzikseveler İçin Birbirinden Renkli Konserler

Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nun çevrimiçi konserleri devam ediyor. Bu hafta da birbirinden renkli konserler, CRR YouTube kanalından müzikseverlerle buluşacak. Konserler yayınlandığı tarihten itibaren bir hafta boyunca CRR YouTube kanalından izlenebilecek.

23 Şubat Cumartesi, saat:20.00

176 Tuşta Rachmaninoff / Gökhan Aybulus- Özgür Ünaldı

LocksBridge Artists piyanistleri Gökhan Aybulus ve Özgür Ünaldı, Sergei Rachmaninoff’un iki piyano üzerine bestelerinden oluşan repertuarları ile sahnedeler!

Program:

Sergei Rachmaninoff (1873-1943)

İki Piyano için 1. Süit

6 parça Op. 11 (1,3,5)

25 Şubat Perşembe, saat:20.00

Copland: Perdenin Önü, Arkası / CRR Senfoni Orkestrası

20. yüzyılın en büyük bestecilerinden, senfonik Amerikan müziğinin babası olarak kabul edilen Aaron Copland ‘ın tiyatro ve sinemaya bakışını sergileyen “Perdenin Önü, Arkası” konseri 25 Şubat Perşembe akşamı, saat:20.00’de Cemal Reşit Rey(CRR) Konser Salonu YouTube kanalından yayınlanacak.

Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası, şef Cem Mansur yönetiminde Copland’ın müzik dilinin tipik örneklerini yansıtan birbirinden farklı iki eser seslendirecek. “Music for the Theater”, 1925 yılında, belli bir oyun için değil, müzikal anlatıma teatral yaklaşımından dolayı bu adı almış. “Music for Movies” (1942) ise, Copland’ın üç ayrı film için bestelediği müziklerden oluşmuş.

Cem Mansur, konser öncesi Amerika’da senfonik müziğin gelişiminde Aaron Copland’ın yerini ve eserlerin hikayelerini anlatıyor.

27 Şubat Cumartesi, saat:20.00

Dünyanın Tüm Tangoları /TANGO NEVA

TangoNEVA bu programda seyirciyi yaklaşık 80 yıllık bir zaman yolculuğuna çıkarıyor. Arjantin’den başlayan bu müzikal yolculuk, ABD, Avrupa ve Türkiye’ye uğradıktan sonra yeniden başladığı yerde son buluyor. Tango’nun zirve döneminin dünyadaki en önemli yıldız şarkıcılarından Carlos Gardel, sinema denince akla ilk gelen simgelerden Chaplin, tiyatro dünyasının önde gelen bestecisi Kurt Weill, Sovyet döneminin müzikteki en önemli figürü Şostakoviç ile Tango’da devrim yapan Astor Piazzolla… Adeta bir tango diyarı olan Finlandiya ve son olarak ülkemiz Türkiye’deki tango mirası… Hepsi bu programda müzik, sözlü anlatım ve görsellerle anlatılıyor.

Ayşe Nil Ülgener piyano

Yonca Sülün keman

Gaye Süslüoğlu keman

Ayşe Didem Hekimoğlu viyola

Jülide Canca Eke viyolonsel

Ceren Akçalı kontrabas

Ali Pınar vokal ve anlatıcı

Gustavo battistessa bandoneon

Yusuf Yalçın düzenleme