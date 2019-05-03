ÇOMÜ Gençlik Festivali'nda Feridun Düzağaç konseri

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi’nin (ÇOMÜ) 2-4 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği Gençlik Festivali ve Kariyer Fuarı kapsamında sahne alan Feridun Düzağaç, seslendirdiği birbirinden güzel parçalarla binlerce gence unutulmaz bir gece yaşattı.

Dün, üniversitenin Dardanos Yerleşkesi’nde açılışı gerçekleştirilen ÇOMÜ Gençlik Festivali ve Kariyer Fuarı törenine, Rektör Prof. Dr. Seda Murat, Belediye Başkan Vekili Fatma Kaynaş, akademik ve idari personel, kurum kuruluş temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Topluluklarının atölye çalışmaları ve çeşitli etkinler ile devam eden Gençlik Festivali ve Kariyer Fuarı'na yoğun ilgi gösteren binlerce ÇOMÜ'lü öğrenci akşam sahne alan sanatçı Feridun Düzağaç ile unutulmaz bir gece yaşadı. Feridun Düzağaç’ın seslendirdiği birbirinden güzel parçalarla öğrenciler gönüllerince eğlendi.

2 Mayıs tarihinde başlayan ve 4 Mayıs tarihinde sona erecek olan ÇOMÜ Gençlik Festivali ve Kariyer Fuarı'nda bugün akşam saat 20.30’da Ogün Şanlısoy, saat 22.00’da Pera, yarın ise saat 20.30’da Koliva, saat 22.00’de ise Güliz Ayla sahne alacak.

FOTOĞRAFLI