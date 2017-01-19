Çocuklar yarıyıl tatilinde sanatla buluşacak

İstanbul, 19 Ocak () - Kraft Junior Güzel Sanatlar, çocuklara sanatla dolu, eğlenceli ve yaratıcı bir yarıyıl tatili sunuyor.

Kadıköy Acıbadem'de bulunan Kraft Junior Güzel Sanatlar, 6-12 yaş arasındaki çocuklara eğlenceli ve yaratıcı bir yarıyıl tatili olanağı sunuyor. Çocukların sanat ile tanışıp, yaratıcılıklarını ve sanata ilgilerini geliştirecek etkinliklerle dolu"Kraft Junior Sömestr Sanat Kampı" 23 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında, hafta içi her gün 10.00-13.00 saatleri arasında düzenlenecek.

Çocuklar atölye çalışmalarında, resim, seramik, heykel, rölyef, illüstrasyon gibi plastik sanatlar alanlarının dışında, eğlenceli matematik, teraryum ve masal bahçeleri oluşturma, egzotik hayvanlarla tanışma gibi farklı konularla çalışma olanağı bulacaklar.

Sanat tarihi, çağdaş sanat konularının da eğlenceli biçimde çocuklara aktarılacağı programın sonunda üretilen sanat eserleri için bir de sergi düzenlenecek. (www.kraftsanat.com)

(Fotoğraflı)