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Çocuklar Orhan Kemal'i oğlundan dinlediler

İZMİR, () - İZMİR'de Karabağlar Belediyesi tarafından düzenlen 'Çocuklar Yazarlarla Buluşuyor' etkinliği kapsamında Bozyaka Kültür Merkezi'ndeki söyleşide, Türk edebiyatının unutulmaz ismi Orhan Kemal'i, oğlu Işık Öğütçü...

Çocuklar Orhan Kemal'i oğlundan dinlediler

İZMİR, () - İZMİR'de Karabağlar Belediyesi tarafından düzenlen 'Çocuklar Yazarlarla Buluşuyor' etkinliği kapsamında Bozyaka Kültür Merkezi'ndeki söyleşide, Türk edebiyatının unutulmaz ismi Orhan Kemal'i, oğlu Işık Öğütçü anlattı.
Karabağlar Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Selvitopu'nun da katıldığı söyleşi öncesinde çocuklar, coşkulu bir şekilde İzmir Marşı'nı söyledi. Ardından kısa bir açılış konuşması yapan Başkan Selvitopu, Orhan Kemal gibi yazarların Türk toplumuna hizmet etmeye çalıştığını söyledi. Selvitopu, “Hiçbir çıkar, menfaat göz etmeden, ülkesini seven, ülkesine değer katmaya çalışan insanlara ihtiyacımız var. Geleceğimiz olan siz çocuklar da bu bilinçle yetişmeye gayret etmelisiniz" dedi.
ÇOCUKLUK ANILARINI ANLATTI
Moderatörlüğünü gazeteci-yazar Mazlum Vesek'in yaptığı söyleşide Işık Öğütçü çocuklara, babası Orhan Kemal'i, çocukluk anıları üzerinden anlatmaya özen gösterdi. Orhan Kemal'in hapisteyken ailesine gönderdiği bir mektupta, kendisine yönelik yazdığı satırları da çocuklarla paylaştı. Öğütçü, “Babamın hayatında o dönem yoksulluk önemli yer kaplıyordu. Hapiste yattığı zaman bize yazdığı bir mektubunda özellikle bana birkaç satır yazmış ve 'Işık üzülmesin, çıkınca ona bisiklet alacağım' demişti. Çıkınca o bisikleti aldı ama ancak üç yıl sonra alabildi" dedi.
Öğütçü'nün konuşmasının ardından, Mazlum Vesek, Orhan Kemal ve ailesinin bazı fotoğraflarının hikâyesini anlattı. Söyleşi sonrasında yazar Işık Öğütçü etrafını saran çocuklar için, Orhan Kemal'in İnci'nin Maceraları adlı kitabını imzaladı.

FOTOĞRAFLI

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