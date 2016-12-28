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Çocuklar ile AB’yi buluşturan tiyatro oyunu

İKTİSADİ Kalkınma Vakfı (İKV) AB Bilgi Merkezi tarafından 29 Aralık Perşembe günü İstanbul’da 2 perde olarak gerçekleştirilecek “Lokum Teknomene Karşı” isimli tiyatro oyunu çocuklarla Avrupa Birliği (AB)’yi buluşturacak....

Çocuklar ile AB’yi buluşturan tiyatro oyunu
İKTİSADİ Kalkınma Vakfı (İKV) AB Bilgi Merkezi tarafından 29 Aralık Perşembe günü İstanbul’da 2 perde olarak gerçekleştirilecek “Lokum Teknomene Karşı” isimli tiyatro oyunu çocuklarla Avrupa Birliği (AB)’yi buluşturacak.

Doğa Okulları ve Bahçeşehir Okulları işbirliğiyle düzenlenecek etkinlikte, Oyun İstasyonu Tiyatro oyuncuları “Lokum” isimli masal kahramanı ile çocuklara AB ülkelerini anlatacak. İKV AB Bilgi Merkezi’nin bu yıl 16’ncı faaliyeti olacak etkinlikte, “Kırmızı Başlıklı Kız”, “Rapunzel”, “Lokum”, “Çizmeli Kedi” ve “Teknomen” isimli masal kahramanları AB ülkelerinde seyahate çıkacak. Çevre gönüllülüğü, dayanışma ve AB politikalarının vurgulandığı oyunda, önemli masalların kahramanları ve yazarlarının ülkelerinden bahsedilecek. Oyunun sahnelenmesi sonrasında, çocuklara Lokum serisi isimli masal kitapları hediye edilecek. Oyunun ilk perdesi Doğa Okulları Kurtköy Kampüsü’nde saat 10.00’da, ikinci perdesi ise Bahçeşehir Okulları Kurtköy Kampüsü’nde saat 14.30’da gerçekleşecek.

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