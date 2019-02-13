Çocuklar Heval Tonger ile üç boyutlu ağaç tasarlayacak

İSTANBUL, () – ÇOCUKLAR 16 Şubat Cumartesi günü Trump Art Gallery’de kağıt torbalar ile hayal güçlerini kullanarak üç boyutlu ağaç tasarlayacak.

Trump Alışveriş Merkezi’nin sergi alanı Trump Art Gallery’de, sanatçı Heval Tonger Yazıcı ‘AnatoMia’ sergisi kapsamında 7-12 yaş aralığındaki çocuklarla atölye çalışması düzenleyecek.

16 Şubat Cumartesi günü saat 15.00’te başlayacak olan atölyede, çocuklar kağıt torbadan el becerilerini kullanarak hayal güçleri ile üç boyutlu ağaç tasarlayarak diledikleri gibi renklendirebilecekler. Kontenjanı sınırlı olduğu için önceden kayıt yaptırılması gereken atölyeye katılım ise ücretsiz olacak.