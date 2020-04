Çocuklar evde sıkılmasın, heyecan verici deneyler ile bilime yakınlaşsın!

Tüm insanlığı etkisi altına alan Covid-19'a karşı dünyanın her yerinde aşı çalışmaları da hızla sürüyor. Biliminsanları ve doktorlar, bütün imkânlarını seferber ederek cansiperane çabalıyor, deniyor.



Peki, küresel düzeyde, milyonlara bulaşabilme potansiyeline sahip tehlikeli bir mikroorganizma, elimizdeki tüm bilimsel ve teknolojik gelişmelere rağmen neden hâlâ alt edilemiyor? Bu karmaşık denklemi çözebilmek için belki de 1796 yılına, Edward Jenner'ın medikal anlamdaki ilk aşıyı (çiçek aşısı) keşfediş serüvenine göz atmak gerekiyor.



220 yıl kadar önce, aşı ilk defa halka sunulduğunda, çoğu insan neden ineğe dönüşmekten korkuyordu? Bu endişenin ardında hangi bilimsel gerçekler yatıyordu?..



Evde oturup salgın hastalıklara karşı aşı geliştirmek şimdilik olası görünmese de, biliminsanlarının yarattığı kimi ''mucizelere'' odaklanıp, onları ev ortamında kurulacak pratik düzenekler ile hayata geçirmek artık mümkün!



Bilime yakınlaştıran kitaplar

Gazoz şişesinden roket yapmak ya da geometri yardımıyla göktaşlarını yok etmek...

Çarpışan atomlar, sallanıp duran köprüler, karadelikler…

Hepsi ve çok daha fazlası bu harika seride!



İngiliz yazar Sean Connolly'nin, popüler bilim konularını eğlenceli bir dille anlattığı Tehlikesavar Matematik Cambazları, Destansı Mühendislik Faciaları ve Felaketsavar Bilim Tutkunları, güncel ve geçerli içeriğiyle her çocuğun kitaplığında bulunması gereken, olmazsa olmaz bir koleksiyon.



Karikatür tadındaki çizimleri ve okurlarına yeni bilimsel bakış açıları sunan özgün sayfalarıyla farklılaşan bu ansiklopedik kitaplar, öğrendiklerini pratiğe dökmek isteyen heyecanlı çocukların iştahını kabartacak ilginç deneylere ve meydan okumalara yer veriyor.



Ok ve yayı icat eden ilk insanlardan, salgın hastalıklara karşı aşı geliştirmeye çalışan araştırmacılara; bilimin olağanüstü şaşırtıcı gerçeklerini gözü pek bilim tutkunlarının bizzat deneyimlemesine fırsat tanıyan bu interaktif kitaplar, gerçek birer genel kültür deposu.



Çocukların içindeki biliminsanını uyandırma zamanı



''Başvuru Kitaplığı'' kavramına farklı bir boyut kazandıran Connolly'nin bu bol etkileşimli kılavuz kitapları, pozitif bilimleri çocukların kavrama seviyesine uygun hale getirerek; STEM eğitimi anlayışıyla birebir örtüşen çok katmanlı ve kapsamlı bir öğrenme deneyimi vadediyor.



Koleksiyondaki kitaplarda neler var?



Genç matematikçiler için heyecan dolu 24 mücadele!

Tehlikesavar Matematik Cambazları, dev örümcekleri, sarsıcı fırtınaları, keskin bıçakları ve daha bir sürü tehlikeli şeyi merkezine alan karmaşık problemleriyle, okurları akılalmaz bir matematik serüvenine çekiyor.



Tarihteki en feci mühendislik hatalarına dayanan heyecan verici 33 deney!

Destansı Mühendislik Faciaları, dünya çapında ses getirmiş 20 mühendislik felaketine göz kırparken, iki bin yıllık mühendislik tarihine ayna tutuyor ve herkesi kendi ''facialarını'' yaratmaya davet ediyor.



Genç ve gözü pek bilimciler için 50 müthiş deney!

Felaketsavar Bilim Tutkunları, Galileo'nun teleskopundan Röntgen'in X ışınına, birbirinden ilginç bilim konularını, gerçek hayattan ilham alan çarpıcı, heyecanlı anekdotlarla anlatıyor.



Ebeveynlerin, çocukları ile her zamankinden çok daha fazla iletişim ve etkileşim içerisinde bulundukları bu dönemde, ev koşullarında nitelikli ve kaliteli etkinlikler gerçekleştirmek isteyen duyarlı anne babalar için zengin bir içerik sunan bu merak uyandırıcı kitaplar; bilim dünyasına ışık tutarken, ünlü biliminsanları ve kilometre taşı olarak tabir edilen önemli gelişmeleri de mercek altına alıyor.