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Çocuk orkestrasının konseri beğenildi

RİZE'de, Çayeli Müzik Okulu öğrencilerinden kurulan ve daha önce Alman film müziği bestecisi ve müzik yapımcısı Ramin Djawadi'nin 'Game of Thrones Theme' bestesini çalarak ilgi odağı olan orkestranın, Trabzon'da alışveriş merkezinde...

Çocuk orkestrasının konseri beğenildi
RİZE'de, Çayeli Müzik Okulu öğrencilerinden kurulan ve daha önce Alman film müziği bestecisi ve müzik yapımcısı Ramin Djawadi'nin 'Game of Thrones Theme' bestesini çalarak ilgi odağı olan orkestranın, Trabzon'da alışveriş merkezinde verdiği konser beğeni topladı.
Çayeli Müzik Okulu tarafından yaşları 10 ile 14 arasında değişen çocuklardan kurulan, performanslarıyla sosyal medyada ilgi gören orkestra, Trabzon'da bir alışveriş merkezinde hünerlerini sergiledi. Platformdaki konser, vatandaşlardan tam not aldı. Orkestranın en küçük üyesi 4,5 yaşındaki Ekrem Ege Kalenderoğlu da bateri gösterisiyle beğeni topladı.
'HER GEÇEN GÜN SAYIMIZ ARTIYOR'
Yaptıkları çalışmalar, birçok etkinlik ve kliplerle adından söz ettiren orkestranın öğretmenlerinden Evrim Kalenderoğlu, kendilerine gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını söyledi. Kalenderoğlu, "Yaklaşık 20-25 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Başta çok az sayıda öğrenci ile başladık, ama her geçen gün sayımız artırıyor. Orkestramıza da bu doğrultuda yeni öğrencilerimiz belli bir olgunluğa eriştikçe dahil olmaya başlıyorlar. Eski öğrencilerimiz de kendilerini geliştirmeye devam ediyor. Güzel işler ortaya çıktıkça bunu herkese duyurmak istedik. İlk konserimiz Çayeli’nde oldu. Bu sene ilk defa da Rize ve Trabzon’da gösteri yaptık. Öğrencilerimize hedefler koyunca onların daha motive olduklarını görüyoruz. Yaptıkları işe ve çaldıkları enstrümana daha bir zevkle sarılıyorlar. Çalışmalarımız ile ilgili olumlu ve güzel dönüşler alıyoruz. Bu da bizi çok mutlu ve motive ediyor" dedi.

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