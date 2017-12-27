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Çocuk orkestrası 'Game of Thrones'ı çaldı

Aytekin KALENDER/ÇAYELİ (Rize), () - RİZE'de, Çayeli Müzik Okulu tarafından yaşları 10 ile 14 arasındaki değişen çocuklardan kurulan orkestra, Alman film müziği bestecisi ve müzik yapımcısı Ramin Djawadi'nin 'Game of Thrones Theme' bestesini...

Çocuk orkestrası 'Game of Thrones'ı çaldı

Aytekin KALENDER/ÇAYELİ (Rize), () - RİZE'de, Çayeli Müzik Okulu tarafından yaşları 10 ile 14 arasındaki değişen çocuklardan kurulan orkestra, Alman film müziği bestecisi ve müzik yapımcısı Ramin Djawadi'nin 'Game of Thrones Theme' bestesini çaldı. Piyano, gitar, keman ve bateri çalan çocuklar, tarihi Zil Kale, kemer köprü ve şelalelerde çaldıkları besteye çektiği klip  paylaşıldığı sosyal medyada da ilgiyle izleniyor.
Çayeli'de kurulan Müzik Okulu'nda yaşları 10 ile 14 arasında değişen 20 öğrenci piyano, gitar, keman ve bateri dersleri aldı. Kısa sürede kendilerini geliştiren çocuklar bir orkestra kurdu. İngilizce öğretmeni olan müzik tutkunu Zafer Kalenderoğlu'nun yetiştirdiği öğrenciler ünlü besteleri çalmaya başladı. Öğrenciler, hem yöresel hem de uluslararası ezgileri harmanlayarak müzikseverlerin beğenisine sunuyor. Alman film müziği bestecisi ve müzik yapımcısı Ramin Djawadi'nin 'Game of Thrones Theme' adlı bestesini çalan öğrenciler tarihi Zil Kale, kemer köprü, şelaleler ve vadilerde klip çekti. Sosyal medyada da paylaşılan klip ilgiyle izleniyor.
'ÇOCUKLAR İSTEKLİ ÇALIŞIYOR'
Müzik Okulu sahibi Zafer Kalenderoğlu, müzik dersleri verdiğini belirterek şuanda 20 dolayında öğrencisi bulunduğunu söyledi. Çocukların müziğe çok hevesli ve istekli olduğunu anlatan Kalenderoğlu, "Onları çok fazla çalıştırıyoruz, onlarda hevesle istekle çalışıyorlar. İstemezlerse zaten başaramazlar. Belli bir seviyeye gelen çocuklarımızla bir klip çekmeye karar verdik. Repertuarımızda bulunan ‘Game of Thrones Theme’ bestesine ilimizin doğal güzellikleri içerisinde bir klip çektik. Zengin doğamız ile popüler bir müziği birleştiren bir klip oldu" dedi.
'ÇOK UĞRAŞTIK'
Müzik grubu öğrencileri de okul saatleri dışında bir araya gelerek müzik yaptıklarını ve her geçen gün kendilerini geliştirdiklerini anlattı. Bateri çalan Baran Akyıldız, “Klipte benim rol aldığım bölüm kalede çekildi. Eşyaları ve müzik aletlerini klipin çekileceği yere götürmek için çok uğraştık. Zahmetli oldu ama güzel bir klip ortaya çıktı. Tüm orkestra arkadaşlarım hocamız çok uğraştık” dedi.
Veliler ise çocuklarının müzik alanındaki başarılarının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

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