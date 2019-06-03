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Çevre Günü kapsamında 17 sanatçıdan anlamlı sergi

DÜNYA geleceğini tehdit eden küresel ısınma ve ekolojik duyarlılığa dikkat çekmek için 17 sanatçının buluştuğu ‘Yarından Sonra’ adlı karma sergi Trump Art Gallery’de 1 Haziran’da sanatseverlerle buluştu. Trump Alışveriş Merkezi’nde...

Çevre Günü kapsamında 17 sanatçıdan anlamlı sergi
DÜNYA geleceğini tehdit eden küresel ısınma ve ekolojik duyarlılığa dikkat çekmek için 17 sanatçının buluştuğu ‘Yarından Sonra’ adlı karma sergi Trump Art Gallery’de 1 Haziran’da sanatseverlerle buluştu.

Trump Alışveriş Merkezi’nde yer alan Trump Art Gallery, dünya geleceğini tehdit eden küresel ısınma ve ekolojik duyarlılığa dikkat çekmek için 17 sanatçının buluştuğu ‘Yarından Sonra’ adlı karma sergi için kapılarını açtı. Sergi, iklim ve küresel ısınma konusunda farkındalık yaratmak için birey ve toplumsal olarak yapılan davranışların kısa ve uzun vadede doğurduğu etkiler hakkında her kesimin dikkatini çekmeyi hedefliyor. Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre’nin üstlendiği sergide, dünyanın geleceğini tehdit eden küresel ısınma ve iklim değişikliği, değişen atmosfer, buz, okyanus ve kara ile ilgili detaylar, sanatçıların duyarlılığı ile tuvallere ve heykellere yansıyor.

‘Yarından Sonra’ karma sergisinde; Ayhan Tomak, Aylin Örücü, Başak Demirci, Begüm Canel, Emre Çelikkol, Gökçe Sözen, Gökhan Gümülcine, Hakkı Kandır, Kadir Banabak, Mehmet Can Gürsoy, Selma Hekim, Serdal Kesgin, Soyhan Baltacı, Suna Tüfekçibaşı, Tarık Korkmaz, Turan Büyükkahraman ve Ümit Tekindağ olmak üzere 17 sanatçı eserleriyle yer alıyor.

Sergi, 30 Haziran Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

(FOTOĞRAF)

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