Çevre Bakanlığı'ndan 'Yeşil Bakış Kısa Film Yarışması'

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı çevre farkındalığının arttırılması için 'Yeşil Bakış Kısa Film Yarışması' düzenliyor. Yarışmaya katılan kısa filmlerin değerlendirmesini 5 kişiden oluşan jüri heyeti yapacak. Jüride Yeşilçam’ın ünlü yıldızlarından Ediz Hun, Diriliş Ertuğrul dizisi ekibinden Engin Altan Düzyatan ile Esra Bilgiç, Kadir Çöpdemir ve Hasan Kaçan yer alacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Çevre Koruma Vakfı'nın üniversiteli gençler arasında çevre farkındalığının artması ve genç yeteneklerin sinema sektörüne katılımının sağlanması için başlattığı yarışmanın jüri heyeti belli oldu.

Yeşilçam yıldızı Ediz Hun, Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan ile birlikte jüri de Kadir Çöpdemir, Hasan Kaçan, Esra Bilgiç yer alacak. Başvuruların başladığı yarışmaya katılım sağlamak isteyen öğrenciler yarışmanın web sayfasından (www.yesilbakiskisafilm.com) 17 Mart 2017 tarihine kadar ön kayıt yaptıracak.

Bakanlık, yarışmada dereceye giren çevre temalı kısa filmlere toplam 150 bin TL ödül dağıtacak. Yarışma ile ilgili her türlü duyuru ve bilgiye www.yesilekrankisafilm.com adresinden ulaşılabilecek.



