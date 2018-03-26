Çerkezköy'de, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 'Kanlı Sırt'ı seslendirdi

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, besteci Süleyman Alnıtemiz'in Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen Türk ve Anzak askerlerinin anısına ithaf ettiği 'Kanlı Sırt' adlı eseri seslendirdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çerkezköy Belediyesi tarafından Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu'nda düzenlenen gecede, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası sahneye çıktı. Orkestra, besteci Süleyman Alnıtemiz'in Çanakkale Savaşları'nda şehit düşen Türk ve Anzak askerlerinin anısına ithaf ettiği senfonik eseri 'Kanlı Sırt'ı seslendirdi. Konseri TBMM eski başkanlarından Hüsamettin Cindoruk, gazeteci yazar Oktay Ekşi, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu ile çok sayıda davetli izledi.

Mehmet Akif Ersoy'un 'Çanakkale Şehitleri'ne' adlı şiirinin de bulunduğu eserin sonunda, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934'te Anzak askerlerinin annelerine yazdığı mektup da seslendirildi. Konser sonunda İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, dakikalarca ayakta alkışlandı.



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