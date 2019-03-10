Cem Yılmaz Londra'da kahkahaya boğdu

LONDRA - Türkiye'nin ünlü komedyenlerinden Cem Yılmaz, yeni gösterisi "Diamond Elite Platinum Plus" ile Londra'da sahneye çıktı.



Londra'nın batısındaki Eventim Apollo gösteri merkezinde İngiltere'de yaşayan Türk seyircilerle buluşan Yılmaz, izleyenleri kahkahaya boğdu.



Gösteri için 3 bin 500 kişilik salonu dolduran seyirciler, öncesinde de salonun dışında uzun kuyruklar oluşturdu.



Turkish Bank'ın sponsorluğunda gerçekleşen gösteriyi Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın da izledi.