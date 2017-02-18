ÇDSO'dan sevgililer günü konseri

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ÇUKUROVA Devlet Senfoni Orkestrası'nın (ÇDSO) Sevgililer Günü konserinde sahneye çıkan oyuncu ve manken Hande Subaşı, birbirinden güzel aşk şarkılarını Adanalılar için seslendirdi.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde ÇDSO'ya sanatçı Metin Ersoy'un oğlu piyanist Emir Ersoy ve Cubana Project grubu da eşlik etti. Şef Erol Erdinç'in yönettiği konserde oyuncu Hande Subaşı'nın yanı sıra Kalipso Kralı olarak bilinen usta şarkıcı Metin Ersoy ve Kübalı sanatçı Aleixia Rivera Contreras da sahne aldı. Konser sırasında yaptığı konuşmada tüm sevenlerin Sevgililer Günü'nü kutlayan Hande Subaşı, çok heyecanlı olduğunu söyledi. Emir Ersoy ile tanışıp, konser teklifi aldığı için sevindiğini belirten Subaşı, "Son yıllarda amatör olarak şarkılar söylüyorum. Geleceğe dönük profesyonel planlarım da var. Fakat bu gece ÇDSO ile Erol Erdinç hocamızın eşliğinde, Emir Ersoy ile birlikte sizlerin karşısında olmak benim için çok heyecan verici. İnşallah keyifli vakit geçiriyorsunuzdur. Benim için çok özel bir gece oldu" dedi.

Aşkın rengi olarak bilinen kırmızı renkli bir elbise ile sahneye çıkan Subaşı, seslendirdiği şarkılar ve sempatik tavırlarıyla izleyenleri büyüledi. Gecede, babası Metin Ersoy ile aynı sahneyi paylaşan Emir Ersoy da izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Yaklaşık 2 saat süren konserin sonunda sanatçılar, alkış yağmuru altında sahneden ayrıldı.

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