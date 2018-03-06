Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bağcılar'da tartıştığı eşini öldürüp intihar etti
Eşini öldürüp intihar etti
'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 46'ncı gün; 2 bin 872 terörist etkisiz hale getirildi
'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 2 bin...
Mirasçılar, milyarlık arazilerin peşinde
Mirasçılar, milyarlık arazilerin peşinde
İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

Caz müziğinin önemli ismi Cüneyt Sermet vefat etti

TÜRKİYE'de caz müziğinin en önemli isimlerinden olan 93 yaşındaki Cüneyt Sermet, akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cumhuriyet döneminin ilk mimarlarından Tahsin Sermet'in oğlu olan caz müziği sanatçısı...

Caz müziğinin önemli ismi Cüneyt Sermet vefat etti
TÜRKİYE'de caz müziğinin en önemli isimlerinden olan 93 yaşındaki Cüneyt Sermet, akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Cumhuriyet döneminin ilk mimarlarından Tahsin Sermet'in oğlu olan caz müziği sanatçısı Cüneyt Sermet, Aydın'ın Söke ilçesinde akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitirdi. Dünyaca ünlü piyanist ve devlet sanatçısı Hüseyin Sermet'in de babası olan Cüneyt Sermet'in cenazesi, yarın öğle namazının ardından uzun süredir yaşadığı Didim'de toprağa verilecek.
CÜNEYT SERMET KİMDİR?
Cüneyt Sermet caz müziği ile Robert Kolej'de okuduğu yıllarda tanışmıştır. Konservatuar eğitimi dışında kendi kendini de yetiştirmiş bir 'autodidact' olan Sermet, 1945-52 yılları arasında kurduğu caz grupları ve orkestraları ile Türkiye'de modern caz müziğinin temellerini atmış, pek çok müzisyen de yetiştirmiştir. Daha sonra kendini hocalığa ve müzik eleştirmenliğine adayan Sermet, 1959 yılından itibaren Boston'daki dünyaca ünlü Berklee Konservatuarı'nın Türkiye temsilcisi olarak da hizmet vermiştir. Yazıları çeşitli gazetelerde düzenli olarak yayınlanan Sermet, 1965 yılında TRT Ankara Radyosu Batı Müziği Bölüm Müdürü görevine atandı. 1968'de Paris'e yerleşmesine rağmen 1976 yılına kadar Ankara Radyosu'na klasik ve caz müzik programları yollamaya devam etti. 2006 yılında 13. İstanbul Caz Festivali'nde 'Yaşamboyu başarı ödülü' Cüneyt Sermet'e verildi. İki çocuk babası Sermet uzun süredir Aydın'ın Didim ilçesinde yaşıyordu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314