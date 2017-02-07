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Çaycumalı ozanın heykelini kırdılar

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA(Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçesi'nde geçen yıl Nihat Kantarcı Caddesi'ne konulan Çaycumalı halk ozanı Hüseyin Çakır'ın heykeline kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi. 1924 yılında...

Çaycumalı ozanın heykelini kırdılar

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA(Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçesi'nde geçen yıl Nihat Kantarcı Caddesi'ne konulan Çaycumalı halk ozanı Hüseyin Çakır'ın heykeline kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi.
1924 yılında Çaycuma’da doğan ve 1969’da 45 yaşında vefat eden, bir çok eseri TRT repertuvarına giren saz sanatçısı ozan Hüseyin Çakır'ın heykeli belediye tarafından yaptırılarak, geçen yıl 30 Haziran'da Nihat Kantarcı Caddesi'ne konuldu. Hüseyin  Çakır'ın bir bankta elinde saz çalarken yapılan heykeline, kimliği belirsiz kişiler zarar verdi. Sazın sap bölümü ve sanatçının sazı tutan sol eli kırıldı. Polis, heykele zarar veren kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlattı.
'HASTALIKLI RUHA SAHİP İNSANLAR'
Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, olayı öğrenince son derece üzüldüğünü söyleyerek şöyle konuştu:
"Bunu ancak hastalıklı ruha sahip insanlar yapabilir. Biz Çaycuma’yı kültürün, sanatın, hoşgörünün başkenti yapmaya çalışırken, kendi değerlerimize, öz kültürümüze de sahip çıkıyoruz. Hüseyin Çakır heykelini de bu amaçla yaptırdık. Çünkü o, ürettiği eserlerle Çaycumalılık ruhu ve bilincinin yapıtaşı olmuş bir şahsiyettir. Kim olduğunu şimdilik bilemediğim ve bu kültürden tümüyle uzak olduğunu düşündüğüm birileri, heykele bile tahammül edememiş olacak ki, ona zarar vermiş. Arkadaşlarımız çevredeki esnafın güvenlik kamera kayıtları üzerinde inceleme yapıyor. Emniyet Müdürlüğümüz ile birlikte heykele zarar verenleri mutlaka bularak, adalet önüne çıkaracağız."

FOTOĞRAFLI 
 

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