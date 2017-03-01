Cappadox 2017'nin programı belli oldu

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - KAPADOKYA'da bu yıl “Dünyadan Çıkış Yolları” temasıyla gerçekleşecek "Cappadox 2017" festivalinin programı belli oldu.

Volkswagen ana sponsorluğunda bu yıl “Dünyadan Çıkış Yolları” temasıyla 18-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Cappadox 2017'nin müzik, çağdaş sanat, gastronomi ve açık hava programları açıklandı. Festivalin müzik programında Rhye, Emma Shapplin feat. Mercan Dede, Acid Pauli, Kaan Tangöze, Peter Broderick & David Allred Duo, Ah! Kosmos, Kalben, Kuan, Büyük Ev Ablukada, Oceanvs Orientalis vs İlhan Erşahin, Dead Combo, Lars Danielsson Duo feat. Gregory Privat, Kayhan Kalhor & Erdal Erzincan, Yasmine Hamdan, Akın Sevgör'ün yanı sıra sürpriz konserler yapılacak. Müzisyenler, Cappadox’a özel tasarlanarak dönüştürülen özel sahnelerde doğayla iç içe özgün konserler verecek. Gün batımı konserleri Kızılvadi, Güray Müze ve Uçhisar Çiftlik Evi'nde, diğer konserler ise Bezirhane, Perili Ozanlar Vadisi'nde yapılacak.

KAPADOKYA’NIN İLHAM VERİCİ DOĞASINDA ÇAĞDAŞ SANAT

Türkiye'den ve uluslararası çağdaş sanat dünyasından yeni isimlerin katılımıyla şekillenen çağdaş sanat programının ise küratörlüğünü Fulya Erdemci ve Kevser Güler üstlenecek. Sanatçılar, Cappadox’a özel işbirlikleriyle, mekana özel ve bağlama duyarlı yeni projeler üretecek. Ayrıca çağdaş sanat programı kapsamında flora yürüyüşleri, jeoloji gezisi gibi festivalin diğer alanlarıyla örtüşen farklı deneyimlerin iç içe geçtiği etkinlikler gerçekleştirilecek. Cappadox 2017’ye davet edilen sanatçılar, dünyadan çıkışın kendilerine özgü yollarını alışılmadık öneriler ve hayal kurduran farklı projelerle araştıracak. Çağdaş sanat sergisi, 11 Haziran’a kadar görülebilecek.

LEZZETİN KÖKENİNE YOLCULUK

Cappadox 2017’de katılımcılar, "Doğada Açık Ateşte Pişirme", "Gurme Tadım", "Cappadox Piknik" gibi etkinliklerle gastronomi deneyimi de yaşayacak. Şef Mustafa Otar önderliğinde ateş başında buluşulacak "Doğada Açık Ateşte Pişirme" ile katılımcılar etten, sebzeye, ottan ekmeğe kadar, ateşin farklı uygulamalarla yiyeceklere lezzet kattığı zengin bir menü deneyimleyecek. "Cappadox Piknik", bu yıl Anadolu'nun hikayelere konu olan düğün yemeklerini katılımcılara sunacak. Kapadokya’nın karakteristik üzümlerinin Türkiye'nin peynirleriyle uyumunu ortaya koyan "Gurme Tadım" ise, yazar Levon Bağış ile yemek kültürü araştırmacısı Nilhan Aras'ın anlatımıyla yapılacak.

AÇIK HAVA PROGRAMLARI DA YAPILACAK

Festivalde bu yıl da sessiz yürüyüşler, vadi yürüyüşleri, koşu, bisiklet turları ve yoga etkinliklerinin yer aldığı açık hava programı gerçekleştirilecek. Katılımcılar, Güvercinlik Vadisi, Yalınız Söğüt, Göreme & Soğanlı, Meskendir Vadisi, Gomeda Vadisi, Avanos Vadisi, Göreme Vadisi, Zemi Vadisi, Bozdağ, Kızılvadi'de günün farklı zamanlarında coğrafyanın zorlu koşulları ve büyüleyici atmosferine şahit olacak.

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