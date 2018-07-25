Çankırı'da 8,5 milyon yıllık fosiller gün yüzüne çıkarılıyor

ÇANKIRI'da 1997 yılında başlatılan ve bu zamana kadar 5 bine yakın fosil çıkartılan 'Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi Kazı Alanında' bu yılki çalışmalara başlandı.Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nde süren arkeolojik kazılarda gergedangillerin atasını oluşturan çok iri bir hayvanın yanı sıra su samuru, oklu kirpi, domuz, gergedan, fil, zürafa, geyik, ceylan gibi değişik hayvanlara ait 5 bin civarında fosil bulundu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (DTCF) Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, 3 farklı üniversiteden akademisyen ve öğrencilerle birlikte 22 kişilik bir ekiple çalışmalara başladıklarını söyledi.Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, Çankırı'da yürütülen Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi kazılarına ilişkin, "Burada 8,5 milyon yıl önce yaşamını devam ettirmiş olan pek çok canlıya ait fosil buluntuları ele geçiriyoruz. Çalışmalarımızı bu kapsamda sürdürüyoruz" dedi.Çankırı'da bulunan Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nin Türkiye'nin ve dünyanın en önemli yerlerinden birisi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sevim Erol, "Fosil yatağımız aslında Türkiye’nin en önemli ve dünyanın en ender fosil yataklarından bir tanesidir. Daha önceki yıllarda 30’un üzerinde türleri elde ettiğimiz bir alan. Alandan Çankırı’ya ve bu çevreye özgü 6 tane farklı türü tespit ettik. Dünya jeoloji, paleontoloji dünyası için önemli bir lokalitedir. Hem fosilleşme açısından hem hangi türlerin yaşamış olduğunu hem de Çankırı’nın 8 milyon yıl eskiye inen coğrafyası açısından bir takım buluntular bunlar. Bu buluntuların detaylı analizleri yapılıyor" diye konuştu.'5 BİNE YAKIN FOSİL ÇIKARDIK'Sevim, bu zamana kadar 5 bine yakın fosil çıkardıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:"Bugüne kadar 5 bine yakın fosil çıkardık. Bunlar bizim numaralandırdığımız fosillerdir. Yeri belirlenemeyen ya da parçalanmış çok sayıda fosiller de var. Onların hepsinin üzerinde bilimsel çalışmalar yürütülüyor. Kimi hayvan türlerinin dağılımı, kimi buradan çıkan etçillerin ne türde olduğunu ve nasıl bir çevrede yaşadığını,nasıl fosilleştiğini ve o dönemden nerden nereye bir fosilleşme gösterdiğini anlamaya çalışıyoruz."30 farklı türde fosil bulduklarını ifade eden Sevim konuşmasını şöyle sürdürdü:"Domuzgiller, filgiller, atgiller, öküz, koyun, keçi türü hayvanlar, zürafa, ceylan, geyik, şu anda Çankırı çevresinde yaşamayan etçillerin içerisinde leşçiller, kılıç dişli kaplanlar, su samurları gibi 30 civarında tür var. Daha fazlasını da bekliyoruz. Kazı çalışmalarımızı devam ettirmemizin nedenlerinden bir tanesi de parçalarını daha önceki yıllar elde ettiğimiz ve devamının geleceğini düşündüğümüz türler." Çalışmaların Kurban Bayramı'na kadar süreceğini öğrenildi.

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