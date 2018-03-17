Çanakkale Savaşı'ndan olduğunu öne sürdüğü borazan ile hücum marşı çalıyor

SAMSUN'da müzik öğretmeni Seçkin Esen, bir eskiciden aldığı borazanın Çanakkale Savaşı dönemine ait hücum borusu olduğunu iddia ederek, "100 yılı aşkın bir mazisi olan bu borazan ile zaman zaman ben de hücum marşı çalıyorum" dedi.

İlkadım Osman Gazi İmam Hatip Ortaokulu Müzik Öğretmeni Seçkin Esen, eskiciden aldığı borazanın Çanakkale Savaşı dönemine ait olduğunu ileri sürdü. Esen, borazanın metal yorgunluğu ve üzerinde bulunan Osmanlıca yazılara dikkat çekerek, 1915 yılına ait olduğunu ileri sürdü. Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Halk Oyunları Bölümü'nden mezun olduğunu ve İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde de yüksek lisans yaptığını anlatan Seçkin Esen, "Branşımız gereği halk kültürüne ve tarihe merakımız var. İlerleyen yıllarda gördük ki bazı tarihi objeler kaybolmaya yüz tutuyor. Birilerinin bunlara sahip çıkması gerekiyor. Biz de Samsun’da böyle bir merakla başladık. Yollarda gördüğümüz eskiciler, dedeleri veya babaları ölmüş insanların eskilerini alıp, hurdaya satıyorlardı. 15 sene önce antika toplamaya bir tane radyo ile başladım. Daha sonra da diğer tarihi eşyaları aldım" dedi.

Borazanı da eskiciden aldığını belirten Esen, "100 yılı aşkın bir mazisi olan bu borazan ile zaman zaman ben de hücum marşı çalıyorum" diye konuştu. Esen, "Bunlara kültür insanları olarak sahip çıkmamız gerektiğine inandım. Bu enstrümanlar Fransız kökenlidir. Yani bizim Meşrutiyet zamanında yapılan ithal borazanlar ve o zamanki Osmanlı ordusunda kullanılmış. Bu türler yine Osmanlı ordusunda ve Kuvayi Milliye'de savaşlarda kullanılan borazanlardı. Zaman içerisindeki dönüşümüne baktığımızda, Çanakkale Savaşları'ndaki hücum veya kalk boruları şeklinde yapılmış. Bunun o döneme ait olduğu metal yorgunluğundan da anlaşılabiliyor. Gerek tarihçi, gerek sosyolog, gerekse arkeologlardan gerekli bilgileri alıyoruz ve buna göre de bu objenin ne zamana, hangi döneme ait olduğunun ifadesini de ortaya çıkartmış oluyoruz" diye konuştu.



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