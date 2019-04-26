Can Yücel Kültür Sanat Festivali başladı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), ()- MUĞLA'nın Datça ilçesinde düzenlenen Can Yücel Kültür Sanat Festivali, bugün açılış töreniyle başladı.

Datça Kültür Sanat Dayanışma (DKSD) Grubu tarafından Datça Belediyesi'nin desteğinde 26- 28 Nisan tarihleri arasında bu yıl ikincisi düzenlenen festivalin açılış töreni, Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Törene, Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar, şair, yazar ve tiyatro sanatçıları ile vatandaşlar katıldı. Datçalı iş insanları, esnaf ve yerel halkın dayanışmasıyla imece usulü gerçekleştirilen festivalde, 3 gün boyunca, şiir dinletileri, konserler, imza günleri, tiyatro ve halk oyunları gösterileri, sokak müziği, sergiler, söyleşiler yer alacak. Festival, 28 Nisan Pazar günü Hızırşah'ta yapılacak piknikle sona erecek.

Datça Belediye Başkanı Uçar, kentlerin öyle ya da böyle bir şekilde gelişebileceğini, ancak gerçek gelişmişliğin kültür ve sanatla olacağını söyledi.

Uçar'ın konuşmasından sonra, Datça Kent Konseyi Halk Oyunları ekibinin folklor gösterisi büyük beğeniyle izlendi. Festival çerçevesinde meydanda kurulan stantlarda, Datça'nın yöresel ürünlerinin tanıtımı ve satışı yapıldı.

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