Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yararına sergi

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - SANATÇI Süreyya Acar ile çocukların birlikte yarattığı eserlerin yer aldığı “Biz Canavarların Hikayesi” sergisinden elde edilecek gelir, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)’ne bağışlanacak.

Galerilerin gençlere ve çocuklara sanat için daha fazla alan yaratma amacıyla hayata geçirilen projeler kapsamında D’Art Galeri’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Biz Canavarların Hikayesi” sergisi, sanatçı Süreyya Acar ile öğrencilerinin eserlerine ev sahipliği yapacak. Sergideki eserlerin satışından elde edilecek gelir, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlanacak.

Serginin küratörlüğünü de üstlenen Süreyya Acar, çocuklar ile ortaya çıkardıkları eserlerin sergilendiğini ve elde edilecek gelirin ÇYDD’ye bağışlanacağını ifade ederek, “Her geçen gün değişen ve gelişen dünyada nesillerin birbirine yabancı kalması kaçınılmaz. Çocukların sanat aracılığı ile ortaya çıkan dünyasının izlenmesi oldukça önemli. Sanatın iyileştirici, kaynaştırıcı gücünün etkilerini mümkün olduğunca çocuklara tanıtmanın yanı sıra çocukların vizyon ve becerilerini sanat yoluyla geliştirmeleri, tanımaları amacı ile bu projenin ilk adımları atıldı. Bugün çocuklarımız ile birlikte ortaya çıkardığımız eserleri bir galeride sergileyebiliyoruz. Eserlerin satışından elde edilecek gelirle ÇYDD’yi destekleyerek çocuklarımızı sosyal sorumluluk projesinin bir parçası haline de getiriyoruz. Projeyi hayata geçirmemiz için bana ve çocuklara inanan, D’Art Galeri’nin kapılarını açan Duygu Bağlan’a teşekkür etmek istiyorum” dedi.

“Biz Canavarların Hikayesi” sergisi, 12 Ocak'a kadar Galata’daki D’Art Galeri’de ücretsiz olarak gezilebilecek.

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