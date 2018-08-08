Bursalı şairin şiiriyle Gürcistan'dan dünyaya barış mesajı

Acara Özerk Cumhuriyeti'ne davet edilen şair Dr. Hüsamettin Olgun, geçen Cumartesi günü, 50 üyesi bulunan meclisi ziyaret etti. Mecliste, Olgun'un 'Aynıyız' adlı şiiriyle dünyaya barış mesajı verildi. Şiirin Gürcüceye çevirisinin Gürcistan'ın önemli yönetmen ve aktörlerinden, Devlet Sanatçısı Zurab Tsintskiladze tarafından yapıldığı, tiyatro sanatçısı Sese Mıqava tarafından da yorumlandığı belirtildi. Şimdiye kadar 20 dile çevirisi yapılan şiirin Türkçe ve Gürcüce çevirisinin yer aldığı pirinç plaketi, Meclis Başkan Yardımcısı Merab Karanatze, Meclis Kabul ve Sergi Salonu'nda sergilemek üzere kabul etti. Burada konuşan Karantze, "Gürcistan'da birbirimizle vedalaşırken 'Barışla git' ve 'Allah sana da barış versin' diyerek, uğurlarız. Barış bizim temel yaşam felsefemizdir. Dünyada artık anlamsız savaşlar bitsin. İnsanlar sebepsiz ölmesin. Dünya çocukları savaş mağduru olması" dedi.
Törende konuşan şair Hüsamettin Olgun ise "Ülkemi bir başka ülkede temsil etmek çok güzel bir olay. Mutluyum, gururluyum" ifadelerini kullandı.
AYNIYIZ
Varsın ayrı olsun
dinlediğimiz şarkılar
Hoşlandığımız renkler ayrı olsun
ne çıkar.
Sazımız bir
sözümüz bir
özümüz bir
dudaklarımızda aynı türkü
insanız biz, umut yüklü, aşk yüklü.
Anlarız çoban kavalının dilinden,
Biliriz sevda türkülerinin havasını
Analarımızın ölen kardeşlerimize
Ağıt yakarak tuttuğu yasını.
Biriz, birlik için çarpar
sevgi dolu yüreklerimiz.
Çocuklar kadar temiz
içimiz!..
Küçük şeylerle bizim olur dünyalar,
büyük şeyleri
dünyayla paylaşmak isteriz.
Ağlayanla ağlayıp gülenle güleriz,
dostluk dolu yüreğimizle
biriz biz, biriz.
Varsın ayrı olsun
dinlediğimiz şarkılar
Hoşlandığımız renkler ayrı olsun
ne çıkar.
Sazımız bir
sözümüz bir
özümüz bir
dudaklarımızda aynı türkü
insanız biz, umut yüklü, aşk yüklü.
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