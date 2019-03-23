Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Çin’de tur otobüsü yandı: 26 ölü, 28 yaralı
Çin’de tur otobüsü yandı: 26...
Mogadişu'da patlama
Mogadişu'da patlama
Dev banka elemanlarını oyun oynatarak seçecek
Dev banka elemanlarını oyun oynatarak...
İstanbul'da 114 kişi hakkında FETÖ'den yakalama kararı, avukatlarda var
İstanbul'da flaş FETÖ operasyonu, avukatlarda...

Bursa'da Serkan Kaya konseri

BURSA'da konser veren arabesk ve fantezi müzik şarkıcısı Serkan Kaya, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Serkan Kaya, dün gece Jolly Joker Bursa Sahnesi'nde hayranlarının karşısına çıktı. Popüler şarkısı 'Tarifi Zor' ile konserine...

Bursa'da Serkan Kaya konseri
BURSA'da konser veren arabesk ve fantezi müzik şarkıcısı Serkan Kaya, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Serkan Kaya, dün gece Jolly Joker Bursa Sahnesi'nde hayranlarının karşısına çıktı. Popüler şarkısı 'Tarifi Zor' ile konserine başlayan Kaya'yı yaklaşık bin 500 kişi dinledi. Uzun bir aradan sonra Bursa'da konser vermekten mutlu olduğunu belirten Serkan Kaya, şarkı aralarında da hayranlarıyla sohbet etti.
Kaya, orkestrasında askerliğini bedelli yaparak gelen ekip arkadaşına da takıldı. 18 ay askerlik yaptığını belirten Kaya, "Senin yaptığın askerlik kadar izin yapmadım" diyerek espri yaptı. Ardından 'Erik Dalı' adlı şarkıyla programına devam eden Kaya, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328